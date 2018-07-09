В Барселоне чайки продолжают нападать на людей

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости . Ежегодно в Барселоне регистрируют около двух сотен инцидентов, связанных с агрессивным поведением чаек, и их число увеличивается еженедельно, сообщает Noticia.

Так, недавно четыре чайки напали на 61-летнюю женщину на террасе дома на Пасео-де-Грасия. Женщина рассказала, что сначала чайки окружили и пытались растерзать одного из ее котов, а затем, когда она вмешалась, принялись клевать ее ноги.

Как сообщают в Агентстве здравоохранения Барселоны, нападения чаек чаще всего происходят в период размножения, когда птицы пытаются защитить кладки яиц и видят повсюду угрозу. Специалисты отмечают, что в ситуации с женщиной на террасе также с большой долей вероятности неподалёку была кладка.