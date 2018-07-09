Девочка и ее мама подошли к солдату в аэропорту. Они никогда не думали, что он это сделает!

На прошлой неделе я была в Атланте, штат Джорджия, на конференции. Когда я была в аэропорту, возвращаясь домой, то услышала, как несколько человек позади меня начали хлопать и подбадривать. Я сразу же обернулась и стала свидетелем одного из величайших проявлений патриотизма, который я когда-либо видела.

Через терминал двигалась группа солдат в камуфляже, когда они начали направляться к своим воротам, все (ну почти все) резко поднялись на ноги, размахивая руками и аплодируя. Когда я увидел солдат, их было человек 30-40, им аплодировали почти все находящиеся в зале. Я не была единственной американкой, которая все еще любит эту страну и поддерживает наши войска и их семьи.

Эти молодые невоспетые герои ставят свою жизнь на кон каждый день ради нас, чтобы мы могли ходить в школу, на работу и домой без страха или репрессий. Как раз тогда, когда я думала, что не могу больше гордиться своей страной или нашими военнослужащими, к одному из солдат-мужчин подбежала девочка, не старше 6 или 7 лет. Он опустился на колени и сказал «привет». Девочка спросила его, не передаст ли он что-нибудь ее папе от нее. Молодой солдат, он не выглядел старше 22 лет, сказал, что постарается. И вдруг, маленькая девочка схватила солдата за шею, крепко обняла его, а потом поцеловала в щеку.

Мать маленькой девочки, которая сказала, что ее дочерей зовут Кортни, сказала солдату, что ее муж — морской пехотинец и находится в Ираке уже 11 месяцев. Мама объясняла, как сильно ее дочь Кортни скучает по отцу.

Когда эта временно одинокая мать объяснила свою ситуацию, все солдаты собрались вместе на секунду. Затем один из военнослужащих вытащил военную рацию. Они начали переговариваться через устройство.

Примерно через 10-15 секунд молодой солдат подошел к Кортни, наклонился и сказал ей: «Я говорил с твоим папой, и он сказал мне отдать это тебе», затем он обнял эту маленькую девочку, которую он только что встретил, и поцеловал ее в щеку. Он закончил, сказав «Твой папа сказал передать тебе, что он любит тебя больше всего на свете, и он очень скоро вернется домой.»

Мама в этот момент плакала почти не переставая, и когда молодой солдат встал на ноги, он отдал честь Кортни и ее маме. Я стояла не более чем в 6 футах от всего происходящего. Когда солдаты начали уходить, направляясь к своим воротам, люди возобновили аплодисменты. Когда я стояла там, аплодируя и оглядываясь вокруг, было очень мало сухих глаз, включая мои собственные. Этот молодой солдат в последнем акте самоотверженности развернулся и отправил Кортни поцелуй, со слезой, катящейся по его щеке.

Мы должны помнить каждый день всех наших солдат и их семьи и благодарить Бога за них и их жертвы. В конце концов, хорошо быть американцем.