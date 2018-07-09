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Самая милая история ЧМ. 6-летний мальчик выиграл билет на финал, подружившись с фанатами соперника
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Самая милая история ЧМ. 6-летний мальчик выиграл билет на финал, подружившись с фанатами соперника 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: SPORT24.ru
До финала футбольного чемпионата мира осталось меньше недели. В ближайшее воскресенье в «Лужниках» станет известна сборная, которая следующие четыре года будет считаться лучшей на планете. Претендентов осталось четверо — Франция, Бельгия, Англия и Хорватия.
Побывать на финале ЧМ — мечта любого футбольного болельщика. Если вы один из них, то прочитав эту историю, вы точно будете завидовать очень удачливому шестилетнему шотландцу.
Зовут этого мальчика Алекса, живет он в городе Эдинбург и вместе со своим отцом топит за местный футбольный клуб.
Мать парня — полячка, поэтому на ЧМ их семья приехала, чтобы поддержать Левандовского и компанию.
Ну и немного сборную России.
У Алекса и родителей были билеты только на один матч ЧМ — Польша против Колумбии.
Увы, поляки проиграли и сильно расстроили мальчугана. Успокаивали его … фанаты колумбийцев.
И даже подарили Алексу вот такую крутую шляпу.
После этого маленький шотландец стал болеть на чемпионате мира за две сборные.
Ни поляки, ни колумбийцы выиграть ничего стоящего в России не смогли, а вот Алекс смог. Благодаря дружбе с фанатами соперника он принял участие в конкурсе Rival Hug, который организовал ФИФА. За главный приз боролись несколько миллионов человек.
Ну а победил Алекс, который в воскресенье увидит пока самый большой матч в своей фанатской карьере.
Любите футбол, мечтайте, и вам тоже обязательно повезет!
Больше мощных историй с ЧМ на Sport24:
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