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Якутянка с замёрзшими в -50 ресницами страдает от нашествия комаров
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Якутянка с замёрзшими в -50 ресницами страдает от нашествия комаров 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Не зря говорят, что в Сибири живут только крепкие телом и духом люди. Одна из них — Анастасия Груздева. Симпатичная 25-летняя девушка прославилась этой зимой, опубликовав в Инстаграм своё фото с прогулки в -50 градусов, на котором у неё покрылось инеем всё лицо и сильно замёрзли ресницы. Этот снимок опубликовали практически все российские СМИ, а девушка проснулась знаменитой и с 50 тысячами подписчиков. На этот раз Анастасия привлекла к себе внимание соцсетей, выложив фотографию летней Якутии, где всё её лицо облепили комары. Зрелище не для слабонервных.
Знакомьтесь, это Анастасия Груздева, которая живёт в Якутске Девушка прославилась в соцсетях этой зимой, опубликовав фотографию своих замёрзших ресниц. Так каждый читатель смог воочию представить, как будет выглядеть, решив прогуляться в -50 градусов. Снимок мгновенно разлетелся по интернету, сделав девушкой звездой Сети. Так якутская Снегурочка положила начало моде на селфи с заснеженными ресницами. Но, как оказалось, в Якутии жить сложно не только зимой, но и летом. На днях Анастасия выложила в свой Инстаграм летнее фото, на котором всё её лицо облепили комары. Так себе зрелище. «Спонсоры данного фото — букетик цветов и отсутствие комаринки. Хочешь остановится и сделать кадрик? Или собрать букетик? Тогда покорми толпу комаров. Это было ужасно», — прокомментировала свой пост девушка.
Этот снимок тоже стал быстро популярным, вызвав бурную реакцию пользователей: «Это капееец я аж чесаться начала! Оказывается, это ещё не много комаров!», «Брррр», «Бедняга😅 Как вы там вообще выстояли?», «Спецом отлавливала и подсаживала?», «А можете отправить почтой травку которую вы собирали, видимо она как раз от нервов😂😂😂😂😊».
А вы бывали в Якутии?
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