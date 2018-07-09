Многие мистики считают, что адольф Гитлер до сих пор жив

Судьба Адольфа Гитлера покрыта вуалью тайны и некоторые считают, что он до сих пор жив. При своей жизни, Гитлер занимался поиском древнейших артефактов и тратил на это громадные финансовые и человеческие ресурсы. Можно смело сказать, что для него это было смыслом жизни. Специально для этих целей он начал финансировать организацию Аненербе, которая была секретной и данные о её работе знал только очень ограниченный круг лиц. В данной организации занимались многоми мистическими делами. Искали артефакты, людей с паранормальными способностями и проводили опыты над людьми. Третий рейх хотел обрести такую власть, которой не было ни у кого ранее и доя этого они были готовы пойти на любые жертвы, от человеческих до финансовых. Нацисты отправляли свои экспедиции по всему миру, но о своих находках они не распространялись. Это были тайные знания, многие из которых утрачены навсегда. Гитлер был буквально окружен мистиками, экстрасенсами, предсказателями и любителями окультизма. Он продивгпродивигал таких людей на верхушки и делал для их жизни максимальный комфорт, только чтобы они делали открытия, которые помогут осуществлению его планов. Так вернёмся к главной теме этой статьи. Слухи о том, что Адольф Гитлер жив идут довольно давно и в Сети даже появлялись его фотографии. Но если он жив еа данный момент, то ему должно быть около 130 лет. Возможно ли такое? Известно не так много случаев, когда люди переступали порог жизни в 120 лет, но такие люди есть. Если Гитлер обладал при жизни могущественными артефактами, то он вполне может быть жив. Весь наследие древних цивилизаций таит, а себе множество тайн и загадок, которые ещё предстоит узнать. Но если Гитлер и жив, остаётся надеяться на то, что он никогда не вернется к власти, иначе миру будет снова грозить огромная опасность.