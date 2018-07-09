Ваша компания похожа на Google? Вот что должно вас насторожить

Ваша компания похожа на Google

Он функционирует круглосуточно, без выходных, обеспечивает сотрудников трехразовым питанием, в нем есть спортзал с душем, а в случае смерти сотрудника его семье полагается достойная компенсация? Или ваша работа больше напоминает выдуманный офис из сериала «Безумцы», где все вместе выпивают и веселятся? У каждой организации своя культура, к которой в той или иной степени нужно приспосабливаться.

Некоторых привлекает тусовочная атмосфера. Это особенно актуально для двадцатилетних, у которых работа — основная часть жизни. Они только что покинули отчий дом, окончили университет и находятся в поиске новой «семьи», к тому же на работе велик шанс встретить спутника жизни. И все же большинство воспринимает работу как необходимость решать социальные и профессиональные проблемы: все как на детской площадке, только ставки — качество жизни и будущее — гораздо выше.

С возрастом растет потребность отделять работу от личной жизни, поскольку отношения за пределами офиса становятся важнее.

На заметку. Для выживания в корпоративной культуре необходимы четкие личные границы и знание межличностных границ.

Возможно, вы не считаете это проблемой. В худшем случае о корпоративной культуре можно забыть по окончании рабочего дня, а в лучшем она может оказаться весьма приятной, не правда ли? Но задумайтесь о ее влиянии на жизнь и профессиональный рост, и станет понятно, почему так важно избегать подводных камней и извлечь максимум пользы из имеющихся возможностей.

Как чрезмерное увлечение работой в компании выглядит на практике

Джудит пятьдесят три года, почти всю жизнь она проработала в крупной юридической компании и стала директором. Когда десять лет назад ее зарплата и соцпакет стали гораздо лучше, чем у мужа, он решил заниматься домом и четырьмя детьми. После долгих раздумий семья перебралась жить за город: муж ведет домашнее хозяйство, а Джудит работает в Лондоне четыре дня в неделю.

Джудит полностью удовлетворена работой, соцпакет почти каждый год пополняют новые льготы. Но ее огорчает, что они с мужем уже не так близки, а дети не так охотно общаются с нею по выходным и не делятся своими проблемами. Для этого у них всю неделю есть отец.

Если спросить Джудит, все ли у нее в порядке с работой, то она уверенно ответит «да». Все проблемы для нее сводятся к усложняющимся отношениям с мужем. А ночами она плачет из-за того, что не видит, как растут дети. В чем проблема?

Фото: Depositphotos.

Джудит — образец новой породы успешных деловых женщин. Но она, возможно, не догадывается об оборотной стороне этого успеха — недостатке времени для общения с детьми и сожалениях. Все привыкли, что подобные проблемы испытывают мужчины. Но зрелых работающих женщин не меньше, чем мужчин (Количество женщин-трудоголиков растет, и, как следствие, мужчины все чаще становятся домохозяевами — в психотерапии это явление уже привычно.)

Прискорбно, что в большинстве случаев трудоголик (любого пола) не задумывается о последствиях своего выбора Конечно, многие совершают его самостоятельно и независимо от жизненных обстоятельств Однако нередко ему способствует именно корпоративная культура А в сочетании с «золотыми наручниками» — достойной финансовой компенсацией — трудоголик еще и вознаграждается за отсутствие личных границ.

Для Джудит очевидна необходимость ее труда: он дает независимость, уважение, обеспечивает будущее семьи, — но вряд ли она признается себе, что несчастна из-за того, что слишком много работает. Однако корпоративная культура поощряет это продвижением по службе и повышением зарплаты. Да и жизнь в офисе проще: оборудовано все, от класса для йоги до химчистки. Постоянную доступность сотрудников обеспечивают мобильные технологии. Эдакий современный вариант железной руки в бархатной перчатке.

Очевидно, что радость успеха для Джудит омрачается, но перестать работать она не может. Так действует закон убывающей заботы о себе.

Я жду, что наступит день, когда в половине семей домохозяйками будут мужчины, а половину компаний и организаций возглавят женщины. И тогда не только женщины и семьи станут счастливее, но и появится больше успешных компаний и жизнь станет лучше для всех.

Виджею двадцать шесть лет, он работает в филиале огромной финансовой компании в лондонском Сити. Ему нравится коллектив: все и вкалывают, и развлекаются вместе. В обед он берет одно пиво (или два, по пятницам) и вместе с друзьями посмеивается над несколькими отщепенцами, которые вместо бара ходят в столовую.

После работы все — включая менеджеров среднего звена — отправляются выпить, чтобы развеяться перед возвращением домой (и нередко поход заканчивается пьянкой). По воскресеньям он играет с офисной командой в мини-футбол, после чего все идут на обед, сопровождающийся выпивкой.

Виджей отрицает, что он алкоголик. Он чувствует себя вполне здоровым. Наркотики он употребляет редко (разве что пятничная пьянка продолжается в местном клубе, ну а что тут такого?)

Он хочет стабильных отношений, но ни с кем, кроме коллег, не видится, а большинство девушек либо уже отвергли его, либо не готовы к чему-то серьезному. Иногда его посещает чувство, что не все так хорошо и что руководство, с которым он выпивает, не собирается его повышать, тем более что он часто приходит на работу с похмелья.

Но не хочет уходить с работы и тем самым лишиться друзей.

Как ему выйти из порочного круга развлечений, от которых он уже устал? Ситуация Виджея напоминает любовные отношения: он не смотрит на сторону, потому что у него всё есть. И он уверен в наличии баланса между работой и личной жизнью. Но вся его жизнь проходит на работе или диктуется ее требованиями. Если завтра его уволят, то с чем он останется? А самое главное, что почувствует? Опустошение, одиночество, печаль — потеря работы окажется не только финансовой проблемой, пострадает и его эмоциональная жизнь. Он будет одинок, как перекати-поле в пустыне.

На самом деле у Виджея нет баланса между работой и личной жизнью, и виной тому корпоративная культура непрерывного общения, которую не он придумал и о которой заранее не знал.

Подведем итог. Бесспорно, удовлетворять все потребности в одном месте вредно. Это верно и для Виджея, и, в определенной степени, для Джудит. Возможно, ей кажется, что муж и дети дают ей эмоциональный комфорт, но на самом деле безусловное удовлетворение приносит только работа: она не дуется на нее по выходным и, по ее словам, «не заставляет чувствовать себя виноватой».

Перед нами классический замкнутый круг. И у Виджея, и у Джудит есть неудовлетворенные эмоциональные потребности (нет подруги, недостаток общения с детьми), но проще найти утешение в офисе, чем посмотреть в лицо проблеме и решать ее. И чем больше они работают, тем более они отдаляются от удовлетворения своих истинных потребностей, которые из-за этого только растут.

Приходите ли вы на работу с радостью и думаете ли, что вам с ней повезло? Это ваш секрет? Подумайте, почему изначально хотели найти работу. Дело в деньгах, коллективе, идентичности, социальном статусе или уходе от чего-то еще?

Вспомните Google с их трехразовым питанием — компания гордится, что ближайшая столовая находится в пределах пятидесяти метров от офиса. Бывшего сотрудника компании спросили об этих преимуществах, и он ответил: «Я думал, что если о чем-то и буду скучать, то о тамошней еде, но с тех пор, как уволился, я сбросил почти семь килограммов, ничего для этого не делая. И только тогда понял, как переедал».

В 2014 году Facebook и Apple предлагали молодым сотрудницам заморозить яйцеклетки, чтобы отложить материнство на поздний, более удобный для компании возраст. В интервью USA Today Келли Шихан из вашингтонской организации «Женщины в технологической сфере» замечает: «Неплохая возможность, но это очень личное решение для каждой женщины. Когда заканчивать школу, колледж, рожать детей, начинать карьеру — все это решать только вам и самым близким. Неужели работодатель и это собирается нам диктовать? Нелегко быть работающей матерью. Но нельзя подчиняться работодателю в том, что противоречит вашим ценностям и личному выбору».

Установите границы: план корпоративной культуры

Часто говорят: «Пора со всей ответственностью рассмотреть…». Вот и пришло время это сделать. Первую границу следует установить для себя. Задумайтесь о следующих аспектах своей жизни.

Посоветуйтесь с семьей. Возможно, вы частенько слышите: «Когда ты вернешься домой? Тебе обязательно все время держать телефон включенным?» Спросите домашних, что они об этом думают и достаточно ли времени вы, по их мнению, им уделяете.

Если у вас есть дети, то сколько им будет через пять лет? Будут ли им все еще интересны игры? Можете ли вы отложить телефон и поиграть с ними в прятки?

Вспомните о друзьях — не коллегах, а настоящих друзьях. Если давно с кем-то не виделись, задумайтесь, не соскучились ли.

Представьте, что будет, если вы потеряете работу (не ощутите ли вы себя перекати-полем?)

Начинайте делать маленькие шаги. Пообещайте себе: позвонить другу, уходить с работы вовремя раз в неделю (в первое время), общайтесь вне коллектива, а если ходите в спортзал при офисе, запишитесь в другой, подальше от него. Зафиксируйте в дневнике, как собираетесь балансировать работу и личную жизнь вне офиса.

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