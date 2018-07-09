Названы имена ещё ряда членов жюри конкурса «Высоцкий. Фест»

Стали известны имена ещё ряда членов жюри конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест», сообщает НСН.

Судить конкурс будут 32 человека, к настоящему времени объявлены 25 из них.

В частности, в состав войдут художественный руководитель оркестра «Глобалис» Леонид Бутинский, директор новосибирской детской городской музыкальной школы, заслуженный работник культуры Александр Назимко, солистка группы «Слот» и «Нуки», полуфиналистка шоу «Голос-5» Дарья Ставрович