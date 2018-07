Ужас в квадрате

В начале июля жительница США обнаружила, что в любимой онлайн-игре ее семилетней дочери происходит что-то странное: прямо во время игрового процесса на аватар ребенка напали двое неизвестных и совершили изнасилование. Позднее выяснилось, что это далеко не единственная любимая забава местных обитателей — внутри игры взрослые анонимы совершают теракты и воспевают нацизм. «Лента.ру» разобралась, как игра с многомиллионной аудиторией вышла из-под контроля и почему администрация YouTube не спешит чистить сервис от подобных видео.

Roblox — это бесплатная детская онлайн-игра для компьютеров и планшетов, в которой можно создавать собственные виртуальные миры для ролевых игр или соревноваться с другими пользователями в мини-играх. По внешнему виду и многим игровым элементам Roblox напоминает знаменитый Minecraft: та же простенькая угловатая графика, такие же квадратные легоподобные персонажи и очень похожая механика.

Игра появилась еще в 2006 году, за несколько лет до Minecraft, но настоящую популярность приобрела только когда мобильные телефоны и планшеты стали обычной игрушкой в руках ребенка. Чтобы запустить Roblox, пользователь должен быть старше семи лет. Но это правило распространяется лишь на базовую сборку игры, а в версии, созданные самими игроками, заходить может даже младенец.

Только в 2017 году игра насчитывала 64 миллиона активных пользователей в месяц. Несмотря на то что Roblox явно рассчитана на маленьких детей, значительная часть аудитории — взрослые. И нет, речь идет не о родителях, которые играют вместе с детьми. В Roblox зависают тысячи извращенцев, которые знакомятся с подростками и устраивают виртуальные оргии.

Впервые о странностях, происходящих в Roblox, заговорили в октябре 2017 года. Тогда австралийцы обнаружили, что в онлайн-игре скрываются педофилы, которые пытаются общаться с маленькими геймерами в общем чате и личных сообщениях.

Сначала обеспокоенные родители обратили внимание, что в лексиконе их детей появились, мягко говоря, неожиданные слова и выражения. Например, в переписке своей девятилетней дочери с незнакомцем женщина обнаружила фразы про оральный секс. Сразу после этого она удалила игру с компьютера.

Другая мать забила тревогу после того, как услышала от своей десятилетней девочки предложения «я хочу вставить свой пенис в твою вагину» и «я хочу вылизать твою киску». После разбирательств родители выяснили, что эти слова ребенок услышал в Roblox.

Тогда разработчики игры заявили, что безопасность геймеров является главным приоритетом компании. «Мы хотим работать вместе с родителями и сообществом, чтобы проявлять бдительность в отношении сегодняшнего онлайн-ландшафта и продолжать создавать лучшие практики, чтобы избежать негативных ситуаций», — уклончиво ответил на претензии представитель Roblox Брайан Жаке (Brian Jaquet). Судя по всему, работать вместе у разработчиков и родителей не получилось, потому что со временем ситуация лишь усугубилась.

Спустя несколько месяцев об игре вспомнили снова. На этот раз ситуация оказалась совсем непредсказуемой: в игре произошло насилие сексуального характера в отношении семилетней девочки. К счастью для родителей, с телом девочки все в порядке, однако насчет ее психического здоровья могут возникнуть вопросы: изнасилование произошло в игре. Ребенок невольно стал главным участником оргии, в которую без спроса втянули персонажа игры.

Ее мать Эмбер Петерсон рассказала, что читала дочери книжку, пока та лежала рядом и играла в Roblox на iPad. Внезапно ребенок сделал паузу и показал женщине экран девайса. «Сначала я не могла поверить в то, что происходит. Аватар моей милой и невинной дочери жестоко насиловали на игровой площадке двое мужчин», — рассказала шокированная мать. Петерсон добавила, что в стороне стоял еще один женский персонаж, который в конце акта накинулся на «тело» ее дочери. Затем все трое убежали, оставив аватар девочки лежать лицом вниз на площадке.

В этом случае родители девочки заранее побеспокоились о ее безопасности: они отключили все встроенные чаты и приглашения в группе, чтобы с ребенком не могли связаться педофилы. Все возможные настройки были скорректированы до максимальной конфиденциальности. Кроме того, разработчики неоднократно рассказывали, что за игрой круглосуточно наблюдают модераторы, которые должны мгновенно блокировать всех спорных персонажей. Однако ничто из перечисленного не помогло ребенку избежать виртуального изнасилования.

Сообщение Петерсон в Facebook набрало несколько тысяч репостов и комментариев. Многие подтвердили опасения женщины, рассказав о похожих случаях в игре. 21-летний пользователь по имени Тайлер Дрейвен Ванукович заявил, что в Roblox играют только самые «токсичные» геймеры, которые практикуют троллинг и сексуальные домогательства.

Разработчики отреагировали на претензию обеспокоенной матери, а также пообещали найти и заблокировать пользователей-насильников навсегда. Кроме того, представители компании заявили, что добавят «дополнительные блоки» на место происшествия, чтобы уменьшить вероятность рецидива. Тем не менее создатели игры не успели оправдаться в глазах родителей, потому что механизм по поиску неприемлемых элементов Roblox был уже запущен.

История Петерсон будто вскрыла язву на теле игрового сообщества. Через пару дней после ее рассказа о тройном изнасиловании многие зарубежные СМИ решили разобраться в серьезном деле, благодаря чему появилось множество публикаций о том, какой ад может твориться в детской онлайн-игре.

В частности, журналисты решили проверить, какие знания о Roblox хранит самый популярный в мире видеохостинг. Как оказалось, на YouTube опубликованы почти полтора миллиона роликов, в которых квадратные персонажи из детской игры занимаются друг с другом сексом. Достаточно ввести в поиске фразу «Roblox sex», чтобы найти огромное количество порнографии.

Однако помимо обычных эротических сцен на YouTube есть и другие ролики, которые не следует смотреть даже взрослым. Здесь можно найти настоящие оргии с участием нескольких персонажей, виртуальных родственников и даже младенцев. Поиск видео ограничивается лишь фантазией и изощренностью пользователя: на видеохостинге можно обнаружить откровенные записи практически любых извращений.

Удивительно, но многие ролики были опубликованы более года назад. За это время они успели набрать сотни тысяч просмотров. При этом YouTube почему-то не торопится блокировать такой контент. Модераторов не смущают даже изображения половых органов и женской груди, которые присутствуют практически в каждом порноролике из Roblox.

Единственное, что может отпугнуть пользователей от просмотра, — это ограничение по возрасту и предупреждение о том, что видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей. Видеохостинг автоматически ставит подобные плашки практически перед каждым порнографическим роликом, однако по каким-то причинам не удаляет оскорбительные записи.

В правилах YouTube четко прописано, что видео с откровенным содержанием (например, порнография) запрещены для публикации. «Мы можем сделать исключение для образовательных, художественных, документальных и научных видео, содержащих обнаженную натуру или материалы сексуального характера, но только в том случае, если это единственная цель видеоролика, и сам ролик не является необоснованно подробным», — говорится в регламенте. Судя по всему, модераторы считают порноролики из Roblox настоящим художественным произведением.

Как оказалось, на жесткой порнографии любители Roblox не остановились. Журналисты издания The Sun обнаружили в игре множество серверов для ролевой игры, где пользователи запросто могли стать полноправными членами ку-клукс-клана и устраивать виртуальный геноцид.

В одном из миров игрокам предлагали надевать нацистскую униформу немецких офицеров и стрелять в болезненно выглядящих персонажей в комбинезонах. В другом симуляторе присутствовали игроки в классических костюмах ку-клукс-клана с белыми капюшонами, которые оскорбляли чернокожих персонажей и нападали на них.

Журналисты также нашли мини-игру, где пользователям предстояло почувствовать себя настоящими террористами и пронести бомбу во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке — в те самые башни-близнецы, ставшие целью террористической атаки в сентябре 2001 года.

В похожем мире игроки надевали на себя пояс смертника и держали флаг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» . Один из них писал в чате, что собирается устроить джихад, а затем совершал самоубийство. Остальные зрители в это время кричали «Аллах акбар».

Все эти ролики были доступны на YouTube без каких-либо ограничений. Оскорбительные видео могли посмотреть даже дети, которые вводили соответствующие запросы в поисковую строку. Правда, на этот раз представители видеохостинга отреагировали на сообщения журналистов и заблокировали несколько роликов после жалоб в СМИ. Однако на просторах сервиса до сих пор остаются сотни подобных записей.

«В YouTube есть четкие правила, в которых указывается, какой контент неприемлем для публикации, и мы принимаем меры в отношении видео, нарушающих эти правила, когда их помечают наши пользователи», — заявил представитель компании.

Судя по всему, разработчикам Roblox и администрации YouTube придется решать вопрос с распространением неприемлемого контента среди детей и подростков. Проблемой порнороликов и изнасилований в онлайн-игре уже заинтересовались представители Национального общества Британии по предотвращению жестокого обращения с детьми (National Society for the Prevention of Cruelty to Children — NSPCC).

«Игры, предназначенные для детей в возрасте от семи лет, не должны содержать тревожные материалы, и YouTube не должен размещать их. Мы призываем к немедленному и жесткому государственному регулированию, чтобы дети могли быть в безопасности в интернете», — заявил помощник руководителя NSPCC Энди Берроуз (Andy Burrows).