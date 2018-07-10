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Джеффри Дин Морган призвал «грубых и невоспитанных» фанатов уважать его частную жизнь
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Джеффри Дин Морган призвал «грубых и невоспитанных» фанатов уважать его частную жизнь 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Даже такого добродушного человека, как Папа Джон, назойливые и игнорирующие личное пространство поклонники рано или поздно достанут: Джеффри Дин Морган публично обратился к «грубым и невоспитанным» фанатам с призывом уважать его частную жизнь.
52-летний актер, завоевавший сердца сотен тысяч фанатов по всему миру благодаря ролям в «Анатомии страсти», «Сверхъестественном» и «Ходячих мертвецах», в своем Twitter призвал поклонников уважать его личные границы и перестать приезжать к нему домой.
«Дорогие люди, которые думают, что это отличный план — появиться у нас дома, фотографироваться рядом с нашим домом, стучать в нашу дверь… Это не нормально. Это грубо, это невоспитанно и это неприятно. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь. И знайте, что вас снимают камеры».
Призыв Джеффри поддержала и его жена, 36-летняя актриса Хилари Бартон, которая под сообщениями мужа добавила — «ничто не злит меня больше, чем это».
Джеффри и Хилари женаты с 2014 года и воспитывают двоих детей — 8-летнего сына и дочку, которой едва исполнилось 4 месяца.
попкорнnews
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