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В США перед судом предстал годовалый мальчик
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В США перед судом предстал годовалый мальчик 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В штате Аризона суд по миграционным делам рассмотрел право годовалого мальчика, отца которого ранее депортировали в Гондурас, находиться на территории США. В итоге было решено, что ребенок должен «добровольно покинуть страну».
Во время рассмотрения дела мальчик пытался играть с мячом и пил из бутылочки. А конец процесса, видимо, устав от однообразных занятий, расплакался.
Судья Джон Ричардсон позже отметил, что все время на него давила нелепость ситуации и было крайне странно задавать адвокату вопрос о том, понимает ли его подзащитный суть дела. Но таков закон.
Напомним, в рамках новой политики «нулевой терпимости» к нарушителям миграционного законодательства в США нелегалов привлекают к ответственности, а прибывших с родителями детей изолируют в специальные центры. Однако позже Трамп подписал указ о возможности воссоединения семей, передает BBC.
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Женский форум  Ещё 16 источников 
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