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За вовлечение детей в несанкционированные митинги накажут штрафом
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За вовлечение детей в несанкционированные митинги накажут штрафом 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России могут ввести наказание в виде административного штрафа за вовлечение детей в несанкционированные акции — митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Новую норму будут применять в случаях, когда нарушитель не совершил уголовно наказуемых деяний.
Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Государственной Думы во главе с членом Комитета по образованию и науке Алёной Аршиновой и зампредом Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолием Выборным.
Законопроектом предлагается установить административную ответственность за вовлечение детей и подростков в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании в виде штрафа. Так, для граждан предлагается административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Должностные лица будут обязаны выплатить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а юридические лица — от 200 пятидесяти тысяч до 500 тысяч рублей.
В пояснительной записке отмечается, что в случае повторного нарушения предлагается повышенная административная ответственность.
Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планирует рассмотреть в первом чтении 10 июля.
Авторы подчёркивают, что целью инициативы является предупреждение участия детей в несанкционированных митингах, в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию.
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