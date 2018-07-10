Операция «Разоблачение»: 4 мифа о танцах для детей и подростков

Педагоги центра «PROТАНЦЫ» развенчивают самые популярные и спорные мифы о занятиях танцами.

Для человека любого возраста занятия танцами дают возможность раскрыться, обрести уверенность в себе, поэкспериментировать со своим образом. Танцы меняют отношение к жизни.

Несмотря на эти очевидные преимущества, не все родители торопятся отдавать детей на занятия, особенно если речь идет о современных танцах.

Что же это за мифы, из-за которых родители не спешат записывать детей в кружок? Рассказывают педагоги танцевального центра «PROТАНЦЫ».

Миф 1. Начинать заниматься танцами нужно с раннего детства

Конечно, если вы стали ходить на хореографию еще дошкольником, то у вас есть преимущество. Но это не значит, что разными танцевальными стилями не сможет овладеть подросток или даже взрослый.

Все направления строятся на базе, которую можно получить на классах у опытных педагогов. Они подскажут, как развивать гибкость и пластичность, чтобы добиться результатов.

Тот, кто считает, что дверь в танцы закрывается уже в младшей школе, неправ.

Нам известны судьбы танцоров, которые начали карьеру в 20 лет и смогли добиться больших успехов.

Взять хотя бы Егора Дружинина , который сделал первые шаги в профессии только в институте, что не помешало ему наверстать упущенное.

Самое главное — не бояться и помнить, что не существует никаких ограничений, раскрыть талант можно в любом возрасте, а красиво двигаться могут все!

Миф 2. Современные танцы не альтернатива спорту

Многим родителям кажется, что современные танцы — это набор несогласованных движений, который может повторить каждый. Но не все так просто.

Многие направления требуют от танцора гибкости, техничности и хорошей формы.

Поэтому высказывание о том, что танцы не могут стать альтернативой спорту, несправедливо. Регулярные занятия танцами помогают укрепить мышцы спины и ног, ускоряют обмен веществ.

Для тех, кто не любит физкультуру или спортзал, это будет отличный вариант поддерживать организм в тонусе.

Миф 3. Танцы требуют хорошей растяжки

Есть такое мнение, что в танцах без отличной растяжки делать нечего. Это не совсем так, ведь растяжка всегда должна идти в тандеме с тренировкой силы.

Для танцора важна не только гибкость мышц, но и то, как суставы держат эти мышцы.

Профессиональный тренер поможет ребенку шаг за шагом развить и первое, и второе, главное — запастись терпением и помнить, что у каждого ученика свои темпы прогресса.

Миф 4. Мастер-классы — это несерьезно

Многие убеждены, что посещение танцевального мастер-класса — это способ весело провести время, но с точки зрения обучения они бесполезны. Это совершенно не так! Участники мастер-классов разучивают новые связки, пробуют себя в непривычном направлении, расширяют свой танцевальный кругозор.

Подобные занятия часто становятся не просто одним из способов досуга, но и возможностью получить новые ощущения, лучше узнать свое тело.

Участие в мастер-классах нередко может заинтересовать ребенка и открыть ему дорогу в еще не изученное танцевальное направление.

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