Операция «Разоблачение»: 4 мифа о танцах для детей и подростков 

Педагоги центра «PROТАНЦЫ» развенчивают самые популярные и спорные мифы о занятиях танцами.
Для человека любого возраста занятия танцами дают возможность раскрыться, обрести уверенность в себе, поэкспериментировать со своим образом. Танцы меняют отношение к жизни.
Несмотря на эти очевидные преимущества, не все родители торопятся отдавать детей на занятия, особенно если речь идет о современных танцах.
Что же это за мифы, из-за которых родители не спешат записывать детей в кружок? Рассказывают педагоги танцевального центра «PROТАНЦЫ».
Миф 1. Начинать заниматься танцами нужно с раннего детства
Конечно, если вы стали ходить на хореографию еще дошкольником, то у вас есть преимущество. Но это не значит, что разными танцевальными стилями не сможет овладеть подросток или даже взрослый.
Все направления строятся на базе, которую можно получить на классах у опытных педагогов. Они подскажут, как развивать гибкость и пластичность, чтобы добиться результатов.
Тот, кто считает, что дверь в танцы закрывается уже в младшей школе, неправ.
Нам известны судьбы танцоров, которые начали карьеру в 20 лет и смогли добиться больших успехов.
Взять хотя бы Егора Дружинина, который сделал первые шаги в профессии только в институте, что не помешало ему наверстать упущенное.
Самое главное — не бояться и помнить, что не существует никаких ограничений, раскрыть талант можно в любом возрасте, а красиво двигаться могут все!
Миф 2. Современные танцы не альтернатива спорту
Многим родителям кажется, что современные танцы — это набор несогласованных движений, который может повторить каждый. Но не все так просто.
Многие направления требуют от танцора гибкости, техничности и хорошей формы.
Поэтому высказывание о том, что танцы не могут стать альтернативой спорту, несправедливо. Регулярные занятия танцами помогают укрепить мышцы спины и ног, ускоряют обмен веществ.
Для тех, кто не любит физкультуру или спортзал, это будет отличный вариант поддерживать организм в тонусе.
Миф 3. Танцы требуют хорошей растяжки
Есть такое мнение, что в танцах без отличной растяжки делать нечего. Это не совсем так, ведь растяжка всегда должна идти в тандеме с тренировкой силы.
Для танцора важна не только гибкость мышц, но и то, как суставы держат эти мышцы.
Профессиональный тренер поможет ребенку шаг за шагом развить и первое, и второе, главное — запастись терпением и помнить, что у каждого ученика свои темпы прогресса.
Миф 4. Мастер-классы — это несерьезно
Многие убеждены, что посещение танцевального мастер-класса — это способ весело провести время, но с точки зрения обучения они бесполезны. Это совершенно не так! Участники мастер-классов разучивают новые связки, пробуют себя в непривычном направлении, расширяют свой танцевальный кругозор.
Подобные занятия часто становятся не просто одним из способов досуга, но и возможностью получить новые ощущения, лучше узнать свое тело.
Участие в мастер-классах нередко может заинтересовать ребенка и открыть ему дорогу в еще не изученное танцевальное направление.
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