Архитектор Михаил Посохин отмечает 70-летний юбилей

МОСКВА, 10 июля. / ТАСС /. Президент национального объединения изыскателей и проектировщиков, вице-президент Российской академии художеств (РАХ), руководитель «Моспроект-2», народный архитектор РФ Михаил Михайлович Посохин, среди работ которого восстановление храма Христа Спасителя , отмечает во вторник 70-летний юбилей. Он рассказал ТАСС, как проведет праздничный день, об интересных совпадениях в жизни и о проекте, который ему хотелось бы осуществить.

"В день юбилея у меня будет заседание президиума Академии художеств. А потом — небольшой товарищеский обед", — рассказал Посохин.

Счастливая судьба

"Я считаю, что я человек счастливой судьбы, начиная с того, что родился в такой семье, конечно, о моих родителях у меня осталась самая добрая память. Я потомственный архитектор — мой отец Михаил Васильевич Посохин около 25 лет занимал пост главного архитектора Москвы, а тогда это приравнивалось к министру. Мама моя, заслуженная артистка РФ Галина Попова , была артисткой Московского художественного театра. Поэтому я рос в такой среде, которая подвигла меня на художественный склад мышления", — поделился Посохин.

Он рассказал, что сначала хотел быть театральным художником, но потом решил поступать в архитектурный институт. «Никогда не думал, что я стану руководить большой организацией, меня это как-то совершенно не интересовало. Чему я научился в жизни, или это передалось мне от моего отца, а он был очень волевым человеком, — никогда не разбрасываться», — отметил Посохин.

По его словам, нужно сохранить волевые качества, чтобы преодолеть все ступени послеинститутской жизни. «Я никогда не перепрыгивал с места на место: пришел на работу в „Моспроект-1“, параллельно защитил диссертацию. Еще отец говорил мне: „На какую бы должность тебя в жизни ни занесло, никогда не бросай своей основной профессии“. И мне удалось осуществить множество интересных проектов», — рассказал он.

Архитектура, считает Посохин, — это сочетание творческого таланта и волевых качеств, которые позволяют тебе сопротивляться внешней среде. «Заказчиком может быть и капитал крупный, и власть — кто угодно, то есть ты не свободный гений, как говорится, с холстом и кистями один на один, а в результате должен достичь такой ситуации, когда реализуешь свои замыслы. Это очень сложная вещь», — сказал он.

Среди проектов архитектора — воссоздание храма Христа Спасителя, корпус №1 Московского Кремля, ТРЦ «Охотный ряд», деловой центр на Новинском бульваре, многофункциональный высотный комплекс «Оружейный», воссоздание, реставрация и строительство объектов Государственного музея-заповедника «Царицыно», Новинский пассаж, реставрация и восстановление Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца в Кронштадте и другие.

Удивительные совпадения

Одним из известнейших проектов его отца, Михаила Васильевича Посохина, стала высотка на Кудринской площади. «На Кудринской площади, раньше она называлась площадью Восстания, построен высотный дом по проекту моего отца и его друга Ашота Ашотовича Мндоянца [с его семьей я очень близко дружу до сих пор]. Ребенком я играл в этом сквере в песочнице. И вот на этой же площади абсолютно случайно я тоже построил свое здание — Новинский пассаж», — рассказал архитектор.

Позже, добавил Посохин, он «почувствовал, что там нужно поставить какой-то памятник, что-то, посвященное архитекторам». «И я задумал проект фонтана, который в итоге был осуществлен. Он фактически посвящен архитекторам, потому что там есть коринфская капитель. Я нарисовал его так, чтобы это было вне времени, чтобы нельзя было определить, когда это сделано», — поделился собеседник агентства.

Проект мечты

Говоря о проекте, который хотелось бы осуществить в Москве, архитектор отметил, что нужно постоянно гуманизировать среду обитания. «У нас совершенно не осваивается тема подземного пространства города. Я в свое время сделал проект подземного проспекта Калинина [сейчас — Новый Арбат]. Предложение заключалось в том, чтобы от Арбатской площади до Новоарбатского моста был парк длиной 1,1-1,2 км, а внизу должно было проходить скоростное движение и параллельно — выезды к торговым центрам», — рассказал Посохин.

Помимо прочего, там были предусмотрены стоянки на 4,5 тыс. автомобилей. «Я вижу будущее за подземными проектами. Сократить или ликвидировать автомобильное движение в городе — это не перспектива, все на велосипедах не поедут», — сказал он.

Архитектор привел в пример Брюссель, где при выезде из аэропорта автомобилист оказывается на подземной магистрали — там целая сеть подобных дорог, которые серьезно помогают разгрузить транспортные потоки. «В отличие от Токио и других подобных городов мы не можем себе позволить наземных хайвеев на уровне 5-7 этажей. Поэтому единственный путь — создавать в Москве транзитные маршруты, подземные вылетные магистрали», — добавил Посохин.