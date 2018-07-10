Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель показала трехмесячную дочь

Одна из самых популярных и благополучных пар телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель Дмитрий Дмитренко показали свою дочь. Василисе три месяца, и до сих пор поклонники не видели ее лица — на всех фотографиях в социальных сетях оно было закрыто стикером.

Счастливые родители, которые даже роды сделали достоянием общественности, оказались суеверными в отношении новорожденной Василисы. В течение трех месяцев они скрывали ее имя. Но теперь подписчики знаменитых влюбленных смогут вдоволь поспорить, на кого же похожа Василиса.

— Познакомьтесь, моя любимая доченька Василиса. Наш Василечек, волшебный цветочек. Мы очень любим тебя, — подписала фотографию с дочкой Ольга.

Дмитрий тоже не пожалел трогательных слов для поста с малышкой.

— Василечек, мой цветочек! Ты самая лучшая дочка на свете. Мы с Мамой очень любим тебя! Наша маленькая принцесса. Расти Маме на радость. Папе в награду, — написал Дмитренко.

Не так безоблачно протекает супружеская жизнь беременной сестры Ольги Алены, которую тоже называют Рапунцель. Бывшая участница телепроекта Дарья Осенкова рассказала об интимной связи с ее избранником Ильей Яббаровым. От такой новости девушке стало плохо — ее срочно госпитализировали из-за плохого самочувствия на нервной почве.