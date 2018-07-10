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Звезды «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко впервые показали трехмесячную дочь
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Звезды «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко впервые показали трехмесячную дочь 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
31-летняя Ольга Рапунцель и ее 30-летний супруг Дмитрий Дмитренко решили поделиться первыми снимками, на которых видно лицо их дочки, и назвать ее имя.
Недавно пара крестила малышку. После этого события звездные родители практически одновременно опубликовали в микроблогах снимки с очаровательной дочкой.
«Познакомьтесь, моя любимая доченька Василиса. Наш Василечек волшебный цветочек. Мы очень любим тебя», — подписала совместную фотографию с девочкой Ольга (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Поклонники принялись обсуждать, на кого похожа маленькая Василиса, и пришли к выводу, что кроха — копия своего отца.
Кстати, Ольга Рапунцель быстро пришла в форму после родов. За время беременности звезда «Дома-2» ни в чем себе не отказывала, но при этом сразу появления малышки на свет она не отправилась в спортзал. Похоже, Рапунцель повезло с генами.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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