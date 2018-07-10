Было — стало: как Муцениеце прошла путь от простой модели до популярной актрисы, жены красавца Прилучного и матери двоих детей

Как менялись с течением времени внешность и жизнь 29-летней Агаты Муцениеце

До всероссийской славы Агата работала моделью в Латвии. Она была лицом рекламной кампании марки итальянской обуви, а также ездила по Европе на фотосессии. Тогда у будущей актрисы были темные длинные волосы и несколько лишних килограммов.

В 2008 году Агата переехала в столицу и поступила во ВГИК, который окончила с красным дипломом. Жизнь девушки кардинально изменилась после участия в сериале «Закрытая школа». Агата не только получила славу, но и встретила своего будущего мужа Павла Прилучного.

Пара долго скрывала свой роман. В 2011 году Павел и Агата тайно расписались в одном из ЗАГСов Москвы. Сейчас у супругов подрастают двое детей — 5-летний Тимофей и 2-летняя Мия. Недавно пара заговорила о разладе в семье. Но уже через несколько дней звездная чета поняла, что не может жить друг без друга, и воссоединилась на радость поклонникам.

Агата продолжает успешно совмещать материнство и работу. Актриса также снимается, преимущественно в сериалах. А в последнем сезоне шоу «Голос. Дети» Муцениеце попробовала себя в роли ведущей.

За время карьеры Агата несколько раз меняла образ: она была блондинкой, снова возвращала темный цвет, а также экспериментировала с длиной волос. Что касается изменений во внешности, точно известно, что актриса сделала себе зубы — об этом она рассказывала поклонникам. А также фолловеры Агаты подозревают, что она увеличила себе грудь.

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Фото:КиноПоиск, Instagram