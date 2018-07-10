Самые короткие браки: 24 часа Матвиенко и Джуны, 10 дней Белоусова и Ветлицкой

В июле 1975 года певица Шер подала на развод с музыкантом Греггом Оллманом. Развестись она торопилась даже больше, чем выйти замуж: в последних числах июня звезда разошлась с первым супругом и партнером по телешоу Санни, спустя каких-то три дня выскочила замуж за Оллмана, а уже 10 июля стало известно, что легкомысленная знаменитость расторгает и этот брак. Причина? Не сошлись характерами. Российские звезды тоже попадались в подобную ловушку. Некоторые даже переплюнули рекорд Шер. О том, кто из отечественных знаменитостей быстрее всех развелся и почему — в материале Teleprogramma.pro.

Джуна Давиташвили и Игорь Матвиенко : 24 часа

Игорь Матвиенко. Источник: Globallookpress.com Продюсер группы «Иванушки International» и известная целительница и астролог были законными супругами ровно сутки. Случилось это в 1986 году. Тогда Джуне было 37 лет, молодому композитору Игорю Матвиенко — 26. Сама целительница говорила, что отправилась в ЗАГС, поспорив с братом, что выйдет замуж. Матвиенко долгое время не распространялся об этом эпизоде, и лишь недавно рассказал свою версию событий.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-858126283450730685_1568930113"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);По его словам, к моменту похода в ЗАГС они были знакомы около полугода, но общались совершенно по-дружески, Игорь часто бывал у Джуны дома, где постоянно тусовались музыканты и другие творческие люди. И однажды Джуна сообщила, что ей сделал предложение Игорь Николаев и то ли в шутку, то ли всерьез добавила, что тот ей не нравится — а нравится Матвиенко. И тут же предложила пожениться. Композитор, не долго думая, согласился — кто знает, вдруг благодаря «магии» Джуны к нему также быстро придет успех? «Я был совершенно балбес», — вспоминает об этом Игорь Матвиенко. Через две недели они расписались, правда, мужем и женой пробыли лишь сутки — и только на бумаге. На следующий день Джуна подала на развод.

Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов в ЗАГСе. Кадр YouTube

Секс-символ российской эстрады Наталья Ветлицкая кружила головы многим мужчинам и часто увлекалась сама. Результатом одного из таких увлечений стал 10-дневный брак с певцом Женей Белоусовым. Поженились они 1 января 1989 года. Продюсер Белоусова потом рассказывала, что молодые люди до похода в ЗАГС встречались три месяца, но есть и другая версия.

По словам коллег по шоу-бизнесу, чувства у 24-летних артистов, судя по всему, возникли «под большим новогодним градусом» 31 декабря. Утром 1 января они решили стать мужем и женой официально — благо в ЗАГСе были свои люди, их расписали в тот же день. Десять дней Белоусов и Ветлицкая выглядели очень счастливыми и праздновали свадьбу шампанским, но вечером 10 января серьезно поругались — и разъехались по разным квартирам. А утром следующего дня подали на развод.

Анастасия Заворотнюк. Источник: Globallookpress.com Первый муж «прекрасной няни», немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф предложил ей руку и сердце буквально через три дня после знакомства — с 21-летней Заворотнюк он впервые встретился на капустнике в театре-студии Олега Табакова . После свадьбы она уехала с ним за границу. Однако уже через месяц семейной жизни супруги начали серьезно ссориться, а еще через месяц Анастасия поняла, что жить они вместе не смогут, вернулась в Россию и начала собирать документы на развод. Официально Заворотнюк и Шварцкопф расторгли брак через год.

Анастасия Макеева. Источник: Globallookpress.com Свой скоропалительный юношеский брак актеры, познакомившиеся на съемках сериала «Сеть», называют юношеской ошибкой. Бурный роман вспыхнул спустя несколько месяцев после знакомства, и очень быстро Петр Кислов сделал девушке предложение. Потом он признавался, что надо было подумать, прислушаться к советам родителей не торопиться, но они были молодыми, горячими, побежали в ЗАГС «в каком-то угаре».

Петр Кислов. Кадр из сериала «Закрытая школа»

Как впоследствии вспоминала Анастасия, она тоже особо не задумывалась о будущем — захотелось свадьбы, веселья, шикарного белого платья, вот и выскочила за первого, кто сделал ей предложение. Очень быстро молодожены поняли, что они совершенно разные люди. После очередной бурной ссоры Макеева и Кислов решили пожить отдельно — на этом супружество и закончилось. Развели их быстро: ни детей, ни совместно нажитого имущества у них не было.

Анна Ардова. Источник: Globallookpress.com Студенческий брак актеров не продержался и года. До этого год они просто дружили, а затем с головой кинулись в омут охвативших их чувств. В начале второго курса Спиваковский и Ардова поженились. Снимали комнату в коммуналке, затем переехали в дворницкую. Семейная жизнь протекала бурно. Так во время одной из ссор Даниил вылил на Анну ведро воды. Девушка ушла — и больше не возвращалась. Это случилось за месяц до «ситцевой свадьбы». Правда официальный развод Анна Ардова и Даниил Спиваковский оформили только спустя несколько лет.

Елена Корикова. Источник: Globallookpress.com Роман актрисы и модного писателя был стремительным. На момент их знакомства Корикова имела сына Арсения, которого она родила в студенческие годы. На первое свидание Елена пришла с малышом. Как впоследствии рассказывал Дмитрий Липскеров, ими руководила страсть, на браке особенно настаивала Корикова, объясняя, что у нее нет времени разрываться между ним и сыном с мамой.

Они быстро поженились — и достаточно быстро поняли, что построить настоящую семью не получится. Говорили, что одной из причин стали патологическая ревность Кориковой и ее сложный характер: она могла быть очень милой, а могла вести себя как настоящая стерва. Также Липскеров впоследствии рассказал, что теща постоянно вмешивалась в их супружескую жизнь — в конце концов он не выдержал.