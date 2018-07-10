Неожиданно постаревшую Аманду Сейфрид перепутали с Мадонной

Появившись на одном из недавних мероприятий, актриса Аманда Сейфрид поразила поклонников своим сходством с певицей Мадонной, которая старше девушки на целых 27 лет. Даже преданные фанаты с трудом узнали Аманду.

Казалось бы, ничто кроме цвета волос не объединяет двух известных блондинок — Мадонну и Аманду Сейфрид. Они работают в разных областях шоу-бизнеса и практически не пересекаются, да и внешностью совсем не схожи. Однако на недавней фотографии, сделанной в этом году, Аманду едва возможно узнать — она выглядит намного старше своих лет и в целом напоминает Мадонну настолько, что некоторые отказались поверить, что перед ними действительно Аманда. В марте прошлого года Сейфрид родила своего первенца — дочь Нину, и многие ее поклонники считают, что она не оправилась после родов, несмотря на то, что фигура актрисы выглядит идеально. А вот лицо пострадало.

Объективно, на некоторых фотографиях Аманда стала выглядеть несколько старше своих лет, но все-таки сравнений с 59-летней Мадонной не проскакивало. Однако неудачный кадр полностью «преобразил» Сейфрид, сделав единственным отличием между ней и Мадонной отсутствие щербинки между зубами: «Что с ее лицом?! Не узнаю» «Это Мадонна, если не ошибаюсь» «А чего она так повзрослела, мягко говоря» «Это не Аманда» «На Мадонну похожа» «Вы уверены, что это Аманда, а не Мадонна? Вылитая просто» При этом Аманда никогда не считалась необычайной красоткой и предпочитала брать Голливуд участием в интересных фильмах и отличным навыками актерского мастерства. Как, впрочем, и Мадонна, завоевавшая мир не внешними данными, а эпатажным поведением.

Как видно, для них обеих это сыграло на руку — Сейфрид, видно, стареет раньше времени, а Мадонна значительно сдала позиции в последний год, но при этом не собирается уходить со сцены. А женщине, носящей звание королевы поп-музыки, красота точно не нужна. Мадонна даже не побоялась показаться поклонникам в платке, который часто делает бабушку даже из молодой девушки.