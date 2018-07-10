Покупайте только известные бренды

Спортивная экипировка значит очень много. По вкладу в победу спортсмена она стоит на третьем месте после системы тренировки и питания атлета.

Дело в том, что экипировка — будь то кроссовки, горные лыжи или теннисные ракетки — постоянно совершенствуется. В ее улучшение ведущие мировые производители вкладывают гигантские деньги, но вложения обеспечивают высокий результат.

Если вы не профессиональный спортсмен, а обычный «чайник», любитель, это не значит, что экипировке не нужно уделять внимания. Очень даже нужно — если вы хотите сохранить здоровье. Не во всяких кроссовках, например, можно заниматься бегом, потому что не всякие дают хорошую амортизацию и хотя бы частично снижают нагрузку на суставы. Кстати, как врач скажу, что заниматься бегом после 50 может быть опасно — слишком велика нагрузка на сердце. Лучше просто ходить — не менее 10 тысяч шагов в день. Но обязательно — в правильной обуви. И покупать ее нужно не на рынке, а в известном спортивном магазине. Причем желательно, чтобы экипировка была известных брендов — они гарантируют безопасность и качество продукции. При выборе спортивной одежды, обуви и инвентаря действует старый жизненный принцип — «скупой платит дважды». Одежда и обувь неизвестных брендов, купленная неизвестно где, — это своего рода кот в мешке.

Помимо правильной экипировки для занятий спортом важна и консультация доктора. К сожалению, работой с населением, обычными людьми, физкультурные организации сейчас не занимаются. Поэтому прежде, чем начать тренировки, посетите в районной поликлинике хотя бы кардиолога. Ведь любые физические упражнения — это прежде всего нагрузка на сердце. Посетите и лечащего врача, если имеете те или иные хронические заболевания, — он тоже может дать советы по выбору наиболее безопасной и эффективной для вас физической активности.