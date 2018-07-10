Зефир поливают кондитерской глазурью вместо шоколада

Общество защиты потребителей «Росконтроль» проверило качество зефира в шоколаде. В лабораторию отправили шесть брендов: «Шармэль», «Лянеж», «Сладкие истории», «Каждый день», «Полет» и «Тверской кондитер».

Глазированный зефир все по привычке называют «зефиром в шоколаде», особенно не задумываясь при этом, чем на самом деле покрыто лакомство. Между тем шоколадом там, как правило, и не пахнет.

— Оценив жирно-кислотный состав глазури, мы пришли к неутешительному выводу. Шоколадной имеет право называться глазурь только одного зефира — «Шармэль», — рассказывает главный эксперт Росконтроля Ирина Аркатова. — Все остальные зефиры покрыты кондитерской глазурью на основе заменителей масла какао. Для большинства участников теста это не нарушение, ведь они честно указали в маркировке «в кондитерской глазури», «глазированный» и «в темной глазури». А вот изготовитель образца «Сладкие истории» назвал свой товар «Зефир в шоколадной глазури», что не соответствует действительности.

Кстати, наличие шоколадной глазури здорово сказалось на цене зефира «Шармэль». Это самый дорогой из протестированных товаров. Цена за кило — 667 рублей, что в 2–3 раза больше стоимости остальных образцов. За натуральный продукт приходится платить больше.

А что же у зефира внутри? Как пояснила Ирина Аркатова, о качестве лакомства свидетельствуют несколько факторов. Во-первых, плотность. Чем она ниже, тем воздушнее зефирная масса. В лидерах по этому показателю — «Шармэль» и «Полет». Впрочем, и остальные образцы вписались в норматив. Второй важный показатель — влажность. И здесь тоже все в порядке.

Кроме того, эксперты измерили массовую долю фруктового сырья в зефире. Согласно стандарту, его должно быть не менее 11 процентов. Два образца, «Лянеж» и «Сладкие истории», немного недотянули до этой цифры. А самым фруктовым можно назвать «Полет».

— Органолептическую экспертизу продукция всех брендов прошла успешно. Претензий к вкусу, запаху и внешнему виду образцов у специалистов не возникло, — пояснила Ирина Аркатова.

Кроме того, в лаборатории измерили вес составных частей — глазури и самого зефира. Это соотношение в среднем равно 40 процентов глазури и 60 процентов зефира. При этом у «Тверского кондитера глазури больше, чем у остальных, — 43,1 процента, у зефира „Каждый день“ — меньше, 38,3 процента.

— Итак, только один зефир действительно в шоколаде — „Шармэль“. Еще один, „Сладкие истории“, мы поместили в черный список за обман покупателей, — рассказывает Ирина Аркатова. — Зефир „Полет“ внесен в список товаров с замечаниями за недостоверную информацию о составе. Все остальные образцы рекомендованы к покупке.