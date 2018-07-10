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Отец и сын из-за неисправности аттракциона повисли над прудом с аллигаторами в США
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Отец и сын из-за неисправности аттракциона повисли над прудом с аллигаторами в США 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Отец с сыном почти полчаса провисели на тросе над резервуаром с аллигаторами из-за неполадки в работе аттракциона в парке развлечений Gatorland в Орландо (штат Флорида), сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
Посетителям парка предлагается спуститься с помощью специального приспособления по натянутому над прудом с аллигаторами канату. В субботу на этом тросе на высоте около 12 метров над водой застряли мужчина с ребенком, имена которых не разглашаются. Сотрудники парка спустили их на землю, никто не пострадал.
Официальный представитель Gatorland Ник Кахипинна в эфире местной радиостанции заверил, что мужчине и ребенку не угрожала опасность. Как он отметил, подобные инциденты имеют место в парке «довольно часто», а персонал хорошо знает, что делать в таких случаях. По словам Кахипинны, отец и сын провели на аттракционе в итоге примерно на 10 минут больше, чем большинство посетителей, застревающих при спуске. Как правило, на то, чтобы снять их, требуется 10-15 минут.
Пресс-служба Gatorland опубликовала заявление, в котором уточнила, что причиной произошедшего был сильный ветер. Представители парка подчеркнули, что риска для посетителей не было.
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