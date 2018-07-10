Бывшая девушка Акинфеева мечтает возобновить романтическую связь с ним

Бывшая девушка прославленного российского футболиста Игоря Акинфеева в интервью журналистам издания StarHit, рассказала о том, что, возможно, они со спортсменом снова будут вместе. Роман 22-летнего тогда Акинфеева и 15-летней дочери администратора клуба ЦСКА Сергея Якунчикова и внучки знаменитого тренера Валерия Непомнящего , Валерии, в свое время наделал много шума. Футболист собирался, по информации таблоидов, жениться на Якунчиковой, но в 2013-м пара рассталась. Молодые люди встречались пять лет.

И вот на волне поднявшейся после матча с испанцами ЧМ-2018 Валерия Якунчикова рассказала, что на самом деле думает об Акинфееве. Девушка отметила, что пристально следит за карьерой спортсмена.

Экс-пассия не исключила вероятности, что романтические чувства снова вспыхнут между ними.

Не надо связывать наш разрыв с кем-то третьим. Игорь не бабник и никогда им не был. Он верный и честный. Это было по обоюдному согласию. Прошло время, и сейчас мне кажется, что даже тогда лютой обиды у меня к Игорю не было. Я вообще стараюсь жить и ни о чем не жалеть. Никто из нас не знает, что будет дальше. При каком-то стечении обстоятельств, не исключаю, что мы снова будем вместе. Мы сохранили человеческие отношения. Конечно, я была на матче с Испанией и лично поздравила Игоря и всю команду. После спалось плохо. Мысли о работе невозможно было собрать, — рассказала журналистам Валерия.

Однако при этом Якунчикова знает, что 32-летний вратарь женат на Екатерине Герун. У пары двое детей.