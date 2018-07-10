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Военнослужащие авиабазы Кант провели гуманитарную акцию
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Военнослужащие авиабазы Кант провели гуманитарную акцию 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Женщина, которой военнослужащие оказали помощь, одна ухаживает за двумя пенсионерами и девочкой, которую удочерила.
Военнослужащие Российской Объединенной авиационной базы «Кант» совместно с представителем отдела социального служения при Храме Александра Невского Галиной Валентиновной Толстых, оказали гуманитарную помощь семье, оказавшийся в трудном социальном положении, проживающей в городе Бишкек.
Участниками акции были собраны продукты питания, детская одежда, а также предметы первой необходимости. Женщина, которой военнослужащие оказали помощь, одна ухаживает за двумя пенсионерами и девочкой, которую удочерила.
Представители авиационной базы, и дальше будут оказывать всевозможную помощь этой семье.
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