Военнослужащие авиабазы Кант провели гуманитарную акцию

Женщина, которой военнослужащие оказали помощь, одна ухаживает за двумя пенсионерами и девочкой, которую удочерила.

Военнослужащие Российской Объединенной авиационной базы «Кант» совместно с представителем отдела социального служения при Храме Александра Невского Галиной Валентиновной Толстых, оказали гуманитарную помощь семье, оказавшийся в трудном социальном положении, проживающей в городе Бишкек.

Участниками акции были собраны продукты питания, детская одежда, а также предметы первой необходимости. Женщина, которой военнослужащие оказали помощь, одна ухаживает за двумя пенсионерами и девочкой, которую удочерила.

Представители авиационной базы, и дальше будут оказывать всевозможную помощь этой семье.