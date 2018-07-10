От рассвета до заката: как работают на уфимских пляжах спасатели

«Граждане отдыхающие! Не заплываем за буйки, просьба вернутся в зону купания», — то и дело по громкой связи звучат слова наставления на пляже «Гольфстрим», который расположен в Инорсе. Жителей башкирской столицы утомил летний зной, и кто находит спасение в прохладной водичке Теплого озера, кто-то просто приходит посидеть на бережку со своими детьми, а кто-то в веселой кампании распивает алкоголь. От последних у спасателей, как говорится, одна головная боль. На суше «водный десант» часто путают с МЧС . И, действительно, суть их работы примерно одинаковая: спасать людей, попавших в беду. Кто же на самом деле те бравые ребята, что каждый день рискуют жизнью?

«Начинаем с «развода»

Рабочий день спасателя в летнее время начинается с 10 часов. Первым делом сотрудники Управления гражданской защиты приезжают на базу, где проверяют технику и проводят «развод».

— Когда заступаешь на смену, то первым делом должен принять все оборудование. Надо точно знать, что все работает и где что лежит, потому что, когда придет сигнал, у нас будет лишь минуты. Во время «развода» делимся, у кого что происходило на сменах: кто-то усмирял нетрезвую компанию, кто-то пытался выпроводить собак с пляжа, — рассказал спасатель с 17-летним стажем работы Андрей Жерновков.

Ну, вот все приготовительные моменты закончены и «водный» десант распределяется по пляжам.

Как признается Андрей, чаще всего спасатели дежурят на одних и тех же пляжах и связано это не с тем, что где-то кому-то больше нравится. А в первую очередь с тем, что каждый «дозорный» изучает вверенную ему территорию досконально и сможет при малейшей опасности оперативно среагировать и не упустит из виду, даже самые потаенные уголки заводи.

«Меняемся каждый час»

Инструктаж проведен, оборудование проверено, пора и приступать к обязанностям: каждый сотрудник Управления гражданской защиты обходит пляж и смотрит, чтобы везде был соблюден порядок. Кстати, чем больше территория пляжа, тем больше спасателей дежурит на берегу и воде, например, на «Солнечном» работает 10 человек. А на «Гольфстриме» — четверо.

— Один-два спасателя почти постоянно патрулируют охраняемую территорию, следят за обстановкой на суше и в воде. Еще двое всегда на катере следят за отдыхающими, раз в час или два мы меняемся, — говорит Андрей. — Мы следим, чтобы отдыхающие не нарушали правила поведения на воде. Работа эта довольно нервная, потому что не все купальщики отличаются высоким культурным уровнем. Но мы не зря просим не заплывать, например, на резиновых плотах за буйки: ведь стоит помнить большинство таких плавсредств не предназначены для купания.

Плавают спасатели и на необорудованные пляжи, правда, не на всех дежурят, какие-то приходится мониторить с воды. Бинокль в таких ситуациях очень выручает.

— В этом году на Теплом озере установили пост наблюдения на «диком» берегу, где в озеро впадает вода от ТЭЦ, — теперь там поспокойнее будет. К сожалению моему, то, что купаться на необорудованных местах очень опасно, не все понимают и продолжают, то ли в целях экономии, то ли по привычке идут на неофициальные пляжи, — рассказал Андрей.

Предупрежден, значит вооружен

Иногда спасателям приходится работать и в качестве громкоговорителей: они подходят к отдыхающим и предупреждают об опасностях, которые могут произойти на воде.

— Если видим, что человек пьяный, просим его покинуть пляж, ведь иногда, выпив на жаре даже небольшое количество алкоголя, человек может стать неуправляемым, и это может закончиться, например, потерей сознания. Тогда мы вызываем карету скорой помощи, а иногда первую помощь приходится оказывать самим, — делится Андрей. — Когда видим, что малыши плещутся в водоемах без присмотра, проводим инструктаж с родителями. Но чаще всего все наши слова воспринимаются в штыки: «Это наши дети, мы сами все знаем», — вот, что мы слышим. А ведь взрослые даже не подозревают, что заметить, что малыш тонет, почти невозможно. Все происходит тихо и быстро. Если бы родители находились рядом с детьми, трагедий было бы меньше.

Каждые полгода — проверки

Спасателей к работе в Управлении серьезно готовят. Помимо теоретических знаний, каждые полгода проверяется и физподготовка «бойцов».

— Мы регулярно тренируемся на полигоне. Там и бег, и плавание, и нормативы сдаем. Каждые шесть месяцев у нас проверки, — говорит Андрей. — Моя работа требует не столько какого-то физического напряжения, сколько большого внимания, тут постоянная текучка людей, народ приходит и уходит, ориентировочно человек 300 в день бывает. Поэтому мне нужно быть очень внимательным.

Помимо физической подготовки важен и психологический настрой на работу. Внутреннее состояние сотрудника всегда учитывают.

— Если человек плохо спал, нет настроения — это очень сильно повлияет на его работу. И физическая, и психологическая нагрузка действительно серьезные, — отмечает Андрей.

Алгоритма по спасению нет По словам Андрея, главное в работе спасателя — оперативность. По наблюдениям спасателей, тонуть люди начинают ближе к вечеру. Не важно, пьян человек или нет, причины всегда одинаковы: перегрев, холодная вода или неумение плавать. Сложно заметить утопающего, особенно при большом скоплении людей. Тонущий человек не может кричать из-за сжимающихся связок, поэтому спасатели внимательно наблюдают за теми, кто ныряет и размахивает руками.

— Если мы видим, что человек в воде ведет себя странно, например, делает движения, будто хочет за что-то зацепиться, а его голова при этом запрокинута наверх, то сразу бежим на помощь. Тонущие не кричат и не зовут на помощь, уходят под воду тихо, — поясняет Андрей. — Алгоритма для действий как такового нет, ведь спасти человека в одиночку — очень трудно. Тонущий всегда хватает мертвой хваткой. Если нечаянно подойдешь к нему спереди, он схватит за шею, за руки и старается взобраться по тебе наверх. Но, пожалуй, самое страшное — это паника. В первую очередь нужно взять себя в руки и попытаться успокоиться. Резко выдохнуть, затем набрать воздух и держать в себе. Люди тонут от паники. Надо успокоиться и медленно плыть к берегу.

Рабочий день спасателя заканчивается, когда закрываются ворота городского пляжа. Всё спасательное снаряжение складывается и «бойцы» расходятся по домам.