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Продукты питания с ртутью обнаружили в Приморье
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Продукты питания с ртутью обнаружили в Приморье 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники ветеринарного и фитосанитарного контроля и надзора обнаружили в пищевых продуктах в Приморье вредоносные вещества, опасные для здоровья. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на Управлении Россельхознадзора по Сахалинской области и Приморскому краю.
Специалисты провели лабораторные исследования. В результате они нашли опасные и вредные вещества в продуктах питания. Не прошли проверку крабы, рыбная кормовая мука, пресервы из мидии, потрошеная мороженая треска, подкопченная нерка, фарш из свинины, мед, арахис и полнорационный комбикорм для свиней.
По данным «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории», в продуктах были найдены антибиотики тетрациклиновой группы, кишечная палочка и превышенное содержание кадмия и ртути.
Сотрудники Роспотребнадзора Иркутской области нашли вредоносные бактерии в продукции АО «Ангарская птицефабрика». В рамках проверки производства там обнаружили сальмонеллу.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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