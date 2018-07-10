Продукты питания с ртутью обнаружили в Приморье

Сотрудники ветеринарного и фитосанитарного контроля и надзора обнаружили в пищевых продуктах в Приморье вредоносные вещества, опасные для здоровья. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на Управлении Россельхознадзора по Сахалинской области и Приморскому краю.

Специалисты провели лабораторные исследования. В результате они нашли опасные и вредные вещества в продуктах питания. Не прошли проверку крабы, рыбная кормовая мука, пресервы из мидии, потрошеная мороженая треска, подкопченная нерка, фарш из свинины, мед, арахис и полнорационный комбикорм для свиней.

По данным «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории», в продуктах были найдены антибиотики тетрациклиновой группы, кишечная палочка и превышенное содержание кадмия и ртути.