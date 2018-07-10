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В Алтайском крае мальчик получил травму головы во время работы трактора
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В Алтайском крае мальчик получил травму головы во время работы трактора 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Следствие выясняет обстоятельства травмирования ребенка во время проведения погрузочных работ трактором К-700, сообщает СУ СК России по краю. Было возбуждено уголовное дело.
Установлено, что в июле текущего года 10-летний мальчик находился в кабине К-700, которым управлял его отец. Мужчина работал механизатором и выполнял погрузочно-разгрузочные работы. Во время буксировки железобетонной плиты оборвался трос, и фрагмент, пробив стекло трактора, попал в голову ребенка. Мальчика увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.
Следствие установит лиц, отвечающих за технику безопасности на предприятии, и даст оценку действиям механизатора.
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