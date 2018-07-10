Убившая сына пенсионерка в Норильске сядет на 6 лет 

62‐летняя норильчанка, убившая своего сына в сентябре 2017 года, получила шесть лет и четыре месяца колонии общего режима. Апелляцию адвоката женщины суд отклонил, сообщила газета «Красноярский рабочий».
Известно, что погибший вел асоциальный образ жизни: злоупотреблял спиртным и часто избивал мать. В день случившегося в квартире снова произошел скандал с побоями. Когда сын ушел в другую комнату, женщина взяла нож и нанесла ему, лежащему на диване, удар в грудь. Спустя какое-то время он скончался. Соседям пенсионерка рассказала, что сын умер.
Вскоре женщину задержали. В правоохранительных органах она написала явку с повинной и всячески содействовала следствию, однако настаивала на том, что это было превышение самообороны.
Следственный комитет предъявил обвинение вожатому детского оздоровительного лагеря в Железногорске. Его подозревают в изнасиловании 11‐летней девочки.