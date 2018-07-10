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Боевой баран гоняет испуганного парня по двору — забавное видео
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Боевой баран гоняет испуганного парня по двору — забавное видео 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
В одной из деревень Грузии на камеру запечатлели смешной момент, как парень пытался загнать барана в стойло, но тот решил поменяться с ним местами и начал гонять его по двору
Видео начинается с того, как агрессивно настроенный баран входит на территорию двора, разбегается и бежит на мужчину с палкой. Тот пытается отбиться, но только больше провоцирует животное.
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После нескольких безуспешных ударов, парню приходится забегать в гараж и вместе с бараном наматывать круги вокруг стоящей там машины. Изнутри гаража доносятся крики: «Уйди от меня, уйди! Мама, уведи его от меня! Мама!».
Мать же советует ему быть мужчиной, не бояться и бить барана палкой, попутно загоняя в стойло. Парню ничего не остается как покинуть гараж и запрыгнуть на багажник мотоцикла, отбиваясь веткой уже оттуда.
Чем в конце закончилась «битва титанов» — неизвестно.
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