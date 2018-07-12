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Жильцы дома на юго-востоке Москвы выбросили из окна кошку и оставили ее труп в общем коридоре
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Жильцы дома на юго-востоке Москвы выбросили из окна кошку и оставили ее труп в общем коридоре 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: MosDay.ru
Столичная полиция проверяет информацию о том, что на юго-востоке города из окна квартиры выбросили кошку, которая от полученных травм погибла. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Ночью 12 июля в полицию обратились жильцы дома в Южнопортовом районе. «По словам заявителей, в соседней квартире произошел скандал, во время которого жильцы выбросили из окна кошку. Животное погибло, его тело бросили в пакет и оставили в общем коридоре», — сказал собеседник агентства.
В МВД выясняют обстоятельства случившегося, проводится проверка.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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