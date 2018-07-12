Жильцы дома на юго-востоке Москвы выбросили из окна кошку и оставили ее труп в общем коридоре

Столичная полиция проверяет информацию о том, что на юго-востоке города из окна квартиры выбросили кошку, которая от полученных травм погибла. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Ночью 12 июля в полицию обратились жильцы дома в Южнопортовом районе. «По словам заявителей, в соседней квартире произошел скандал, во время которого жильцы выбросили из окна кошку. Животное погибло, его тело бросили в пакет и оставили в общем коридоре», — сказал собеседник агентства.