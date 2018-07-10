Над пропастью с аллигаторами: отец неудачно прокатился с сыном на экстремальной тарзанке

Отец с маленьким сыном в американском Орландо решили весело провести выходные в парке развлечений Gatorland. Мужчина с ребенком захотели пощекотать нервы на аттракционе ZipLine ‐ езда на стальном троссе над пропастью или иным опасным пространством. В Gatorland опасным пространством стал бассейн с огромными аллигаторами, над которым аттракцион сломался. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Мужчина, крепко обнимающий ребенка, завис на высоте 40 футов (чуть более 12 метров) над бассейном с огромными аллигаторами. Во время движения механизма аттракциона по стальному тросу, что-то сломалось и движение прекратилось, а люди зависли над лязгающей зубастыми пастями бездной.

«Ты что, правда считаешь, у тебя неудачный день? Вот, посмотри, что такое реально неудачный денек», — говорит закадровый голос.

Разместивший в Facebook видео Стюарт Мур называет себя другом мужчины, который завис с сыном над бассейном с аллигаторами.

Через некоторое время работники парка смогли затащить отца и ребенка на башню, с которой они отправились в «незабываемое приключение», а менеджеры обвинили ветер в случившемся.

Происшествие в парке развлечений произошло 7 июля, когда из-за направления ветра и веса катающихся, заклинило механизм на своеобразной тарзанке — аттракционе ZipLine. Прикрепленные к тросу мужчина с ребенком около 10 минут провисели над бассейном с аллигаторами, пока их не вытащили обратно на башню, с которой запускали желающих прокатиться с ветерком.

В парке аттракционов заверили, что никакой опасности для жизни людей не было, а менеджеры обучены решать подобные проблемы.

«Это происходит время от времени из-за дисбаланса веса катающихся и направления ветра. Ни малейшей опасности для жизни людей не было. Сотрудники Zipline на приемной башне сразу же подключились и извлекли двух людей, притянув их в зону посадки», — приводит Fox News заявление парка аттракционов.

В конце июня посетители российского экстремального аттракциона в уфимском парке развлечений испытали подобные, американцам чувства. Аварийная остановка зафиксировала людей в положении вниз головой, в котором они провели порядка 15 минут.