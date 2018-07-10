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В Марокко спасли 33 нелегальных мигранта в Европу
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В Марокко спасли 33 нелегальных мигранта в Европу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Рабат, 10 июля /Синьхуа/ — В понедельник марокканские власти сообщили о спасении 33 нелегальных мигрантов у побережья на севере близ города Лараш.
Администрация региона Танжир-Тетуан-Аль Хосейма заявила, что лодка этих людей опрокинулась, после того как они выплыли из Лараша. Все бывшие на борту были спасены и сейчас в безопасности.
Пять из них были переведены в региональный госпиталь Лараша для получения необходимой помощи.
Марокко стало популярным транзитным центром для африканских мигрантов, которые стремятся в Европу в поисках лучшей жизни. Тысячи людей каждый год едут туда по суше в испанские анклавы Сеута и Мелилья или по морю, обычно на хлипких лодках, не приспособленных для таких плаваний.
По данных Министерства внутренних дел Марокко, в 2017 году силы безопасности арестовали около 50 000 незаконных путешественников и более 70 преступных организаций нелегальной эмиграции. —0—
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