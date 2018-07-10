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В России могут снизить штрафы за неуплату алиментов
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В России могут снизить штрафы за неуплату алиментов 

САРАТОВ24 1 час назад
Сегодня Государственная Дума рассмотрит новый законопроект. Если он будет принят, судам разрешат снижать размеры штрафов за неуплату алиментов с учётом материального и семейного положения должника. Об этом сообщает издание «Российская газета».
На данный момент, если на алиментщика подают в суд, то впоследствии ему приходится выплачивать пеню в размере одной второй процента от суммы невыплаченного долга за каждый день просрочки. Порой сумма становится огромной и объём штрафа превышает сам основном долг. Родителям становится ещё сложнее платить деньги на содержание ребёнка. Считается, что рассмотрение случаев в индивидуальном порядке и снижение неустоек поспособствует улучшению платёжной способности должников.
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