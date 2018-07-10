Юлия Сологубова: Вместо суженого из зеркала на нас побежала невеста

В школе мы с девчонками очень любили гадать на женихов. Традицию эту я завела. Как-то в Святки собрала подружек-одноклассниц, так и пошло из года в год. Сейчас-то этими глупостями не занимаюсь, даже в шутку, но тогда забава всем пришлась по вкусу. И газеты жгли, чтобы тень разгадывать, и воск топили, выливали в холодную воду, и обручально кольцо в стакан опускали, и ниточки поджигали — в общем, годилось все, что находилось в интернете.

Гвоздем программы было гадание на зеркале со свечами: ну знаете, ставишь два зеркала друг напротив друга, между ними две свечи, выстраиваешь коридор, шепчешь, чтобы суженый приходил, и ждешь. Всем перед сим действом становилось жутковато. Веселье весельем, но вдруг и правда кто объявится. По правилам, конечно, высматривать жениха должна была одна девушка, но мы, чтобы в случае чего «отбиться», поглядывали в зеркальный коридор коллективно. То есть одна гадала, в группа поддержки из-за спины поглядывала.

Так вот результат ошеломил. Импозантный молодой человек не появился, а вместо него из зазеркалья стремительно приближалось что-то белое. Мы дружно взвизгнули и быстренько свернули эту лавочку предсказаний. Обсуждая, мы обозвали это что-то сбежавшей невестой и все не могли отделаться от мысли о видении. Тем временем пора было ложиться спать, но не спалось: вздрагивали от каждого шороха. Ну я и решила пошутить. У меня где-то завалялось пышное платье. Белое. Брала его специально на какое-то выступление, а потом благополучно забросила дальний угол шкафа. Вот и настал его час. Я нырнула в соседнюю комнату, быстренько переоделась и выплыла к своим гостьям. Эффект превзошел все ожидания. Думала, оглохну, честное слово. Да и подушками меня знатно потрепали. Зато страх перед призраком невесты ушел: мало ли, какой блик там проскользнул, пришли к выводу мы и мирно легли спать.