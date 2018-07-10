Красноярские специалисты рассказали, как не отравиться грибами

Ежегодно в Красноярском крае регистрируются острые отравления ядовитыми грибами. Чтобы избежать подобных случаев, специалисты краевого Роспотребнадзора напомнили меры предосторожности при сборе и готовке грибов.

«Грибы являются трудно перевариваемым в кишечнике продуктом. Не рекомендуется их есть беременным и кормящим женщинам. Кроме этого, они противопоказаны детям до 8 лет», — говорят эксперты.

Чаще всего люди травятся съедобными грибами (грузди, волнушки, валуи, горкушки, рядовки, толкачики, скрипицы и др.). Люди их неправильно готовят, в следствии у пострадавших регистрируется острый гастроэнтерит. Для обезвреживания условно съедобных грибов требуется специальная предварительная обработка, в процессе которой раздражающие и ядовитые вещества удаляются из плодовых тел.

Специалисты напоминает, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Грибы непромышленного производства допускаются к продаже на рынках и ярмарках только после экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов. В сушеном виде разрешается продажа на рынках следующих грибов: белые, подберезовики, подосиновики, моховики, маслята, польский гриб, козляки и сморчки после месячной выдержки в сушеном виде.

Категорически запрещается продажа варёных, солёных маринованных грибов. Также грибной икры, солянок, салатов, консервов. Эксперты советуют собирать только те грибы, которые вы хорошо знаете, не трогать грибы у дорог, не хранить продукты в тепле, солёные грибы не держать в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.

Кроме этого, не следует заниматься самолечением. При появлении признаков отравления необходимо обращаться к врачам.