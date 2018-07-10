«Светофор» на вредной еде. Нужно ли маркировать продукты питания

Специалисты бьют тревогу: только за последние пять лет число россиян, страдающих ожирением, увеличилось почти вдвое. Для того чтобы этот показатель перестал расти, система «Светофор» призвана сакцентировать внимание потребителя на содержание соли, сахара и жирных кислот в продукте посредством трех цветов. Как нововведение отразится на качестве жизни людей, обсудили эксперты в эфире сетевого вещания «ВМ».

Лишний вес — вопрос не столько эстетического восприятия, сколько здоровья. Именно поэтому «Светофор», введенный в западных странах, хотят переложить на наши реалии. Красный цвет означает повышенное среднесуточное содержание того или иного компонента, желтый — умеренное, зеленый — низкое. Кроме того, этикетка должна будет иллюстрировать последствия на опасной для здоровья продукции.

Заслуженный адвокат Союза Адвокатов России Татьяна Алексеева видит в маркировке положительную сторону.

— Этим жестом государство продемонстрировало заботу о здоровье людей. Другое дело, человек волен проигнорировать предостережения на упаковке и питаться как он сочтет нужным, — прокомментировала она.

Поддержал нововведение и политолог Павел Рыжевский . По его словам, ГОСТ устарел и нуждается в модернизации.

— Потребитель, хоть и поверхностно оценивает товар при его выборе, обязан знать, из чего он состоит. Отдельное внимание стоит уделить фастфуду. США, например, ставшие родоначальником быстрого питания, занимают первое место среди стран по количеству людей с лишним весом. А это, надо понимать, накладывает нагрузку на экономику: самолет тратит больше топлива, боевая техника претерпевает изменения и так далее. Эту тенденцию надо останавливать, — поделился политолог.

Не согласился с мнениями экспертов врач общей практики Алексей Добровольский , назвав маркировку продуктов политическим пиаром.

— Если выбирать из двух вариантов — или человек в течение рабочего дня не ест совсем, или питается фастфудом, — менее вредный — второй. Те 10-12 часов от момента завтрака до ужина приведут к вечернему перееданию, что негативно скажется как на здоровье в целом, так и на весе в частности, — сообщил Алексей Добровольский.

Он добавил, что холестерин необходим подрастающему поколению и молодежи, поскольку из него образуются половые гормоны. Только после 40 лет холестерин становится опасным, в том числе для сердечно-сосудистой системы.

— Ожирение рассчитывается по формуле: разница между теми калориями, что мы съедаем в течение дня, и теми, которые сжигаем, — продолжает врач общей практики. — Вместо того чтобы промаркировать продукты, надо объяснять людям, что движение и спорт продлевают жизнь.

Однако адвокат Татьяна Алексеева убеждена: система «Светофор» — общественно значимое явление.

— Она важна не в меньшей степени, чем надписи на алкогольной и табачной продукции. Единственное, новшество надо проработать, довести до ума — чтобы идея была донесена до людей в доступном и усовершенствованном виде, — поделилась она.

Врач общей практики, Алексей Добровольский заключил:

— Всегда надо смотреть на состав продукта: если мы видим три неизвестных наименования — условные фасфат или глутамат, — то его есть можно; в том случае, если таких наименований больше трех, это уже химия. Кроме того, производитель, когда указывает состав, нередко лукавит. А его никто не ловит, не наказывает.