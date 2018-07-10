При опрокидывании лодки отсутствие спасательного жилета на рыбаке привело к трагедии 

Трагедией завершилась рыбалка на Усть-Илимском водохранилище Иркутской области. В минувший понедельник в вечернее время двое мужчин на гребной лодке «Казанке» вышли в залив
Заходейка. В 25 метрах от береговой полосы произошло опрокидывание
судна.
Дмитрий Хибель, старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Илимского инспекторского участка:
«Лодка перевернулась в результате
неправильного распределения в ней людей и груза — рыбаки оказались в холодной и неспокойной воде. Ни на одном из них не было спасательных
жилетов. 56-летний рыбак утонул. Его сыну удалось вплавь добраться до берега, где ему оказали помощь другие рыбаки».
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам обращаются к жителям и гостям региона с просьбой о соблюдении мер безопасности при отдыхе на водоёмах. Судоводители и иные
лица, находящиеся на судах и в шлюпках, должны быть в спасательных
жилетах, надежно зафиксированных на теле с помощью имеющихся креплений.
Безопасность плавания, соблюдение
правопорядка, охрана жизни людей и окружающей среды на водных объектах
должны быть в приоритете у каждого судоводителя! Не пренебрегайте
требованиями безопасности!