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При опрокидывании лодки отсутствие спасательного жилета на рыбаке привело к трагедии
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При опрокидывании лодки отсутствие спасательного жилета на рыбаке привело к трагедии 

Хот 55 минут назад
Фото: Хот
Трагедией завершилась рыбалка на  Усть-Илимском водохранилище Иркутской области. В минувший понедельник в  вечернее время двое мужчин на гребной лодке «Казанке» вышли в залив
Заходейка. В 25 метрах от береговой полосы произошло опрокидывание
судна.
Дмитрий Хибель, старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Илимского инспекторского участка:
«Лодка перевернулась в результате
неправильного распределения в ней людей и груза — рыбаки оказались в  холодной и неспокойной воде. Ни на одном из них не было спасательных
жилетов. 56-летний рыбак утонул. Его сыну удалось вплавь добраться до  берега, где ему оказали помощь другие рыбаки».
Сотрудники Государственной инспекции по  маломерным судам обращаются к жителям и гостям региона с просьбой о  соблюдении мер безопасности при отдыхе на водоёмах. Судоводители и иные
лица, находящиеся на судах и в шлюпках, должны быть в спасательных
жилетах, надежно зафиксированных на теле с помощью имеющихся креплений.
Безопасность плавания, соблюдение
правопорядка, охрана жизни людей и окружающей среды на водных объектах
должны быть в приоритете у каждого судоводителя! Не пренебрегайте
требованиями безопасности!
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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