При опрокидывании лодки отсутствие спасательного жилета на рыбаке привело к трагедии

Трагедией завершилась рыбалка на Усть-Илимском водохранилище Иркутской области. В минувший понедельник в вечернее время двое мужчин на гребной лодке «Казанке» вышли в залив

Заходейка. В 25 метрах от береговой полосы произошло опрокидывание

судна.

Дмитрий Хибель, старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Илимского инспекторского участка:

«Лодка перевернулась в результате

неправильного распределения в ней людей и груза — рыбаки оказались в холодной и неспокойной воде. Ни на одном из них не было спасательных

жилетов. 56-летний рыбак утонул. Его сыну удалось вплавь добраться до берега, где ему оказали помощь другие рыбаки».

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам обращаются к жителям и гостям региона с просьбой о соблюдении мер безопасности при отдыхе на водоёмах. Судоводители и иные

лица, находящиеся на судах и в шлюпках, должны быть в спасательных

жилетах, надежно зафиксированных на теле с помощью имеющихся креплений.

Безопасность плавания, соблюдение

правопорядка, охрана жизни людей и окружающей среды на водных объектах

должны быть в приоритете у каждого судоводителя! Не пренебрегайте

требованиями безопасности!