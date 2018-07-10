О верной самореализации

Человек сам себе создает проблему, когда пытается прожить не свою жизнь, когда вместо развития тех талантов, которые даны ему Господом, он устремляется за внешними яркими атрибутами успеха, стремится копировать чужую успешность, живет не своей жизнью, как модно.

В погоне за внешним, ярким, временами «кричащим» успехом человек забывает спросить самого себя, чего хочется ему самому, как он сам хотел бы жить.

В небольшом городке росли подруги, девочки подросткового возраста. Они смотрели сериалы, читали романы и глянцевые журналы, мечтали, что и у них когда-нибудь будет все красиво и роскошно, а самое главное — они будут очень счастливы…

Прошли годы, девочки повзрослели. У каждой был свой путь. Одна из них вышла замуж за иностранца и уехала с супругом в благополучную европейскую страну. С материальной стороны семья жила безбедно. Другая окончила известный вуз и, получив престижную специальность, нашла хорошую работу с высокой зарплатой, интересными командировками, в том числе зарубежными.

Третья уехала в столицу, вышла замуж за богатого человека, жила в огромной квартире в хорошем районе, могла себе позволить одежду и косметику любых брендов, посещала самые дорогие рестораны и курорты. Четвертая подруга осталась жить в родном городе, выучилась на медсестру, работала в детском садике, немного подрабатывала в поликлинике. Вместе с мужем, инженером-механиком местной транспортной организации она растила трех детей, посещала местный храм, выбиралась на свой участок, ходила за грибами, ездили семьей на речку.

После нескольких лет разлуки подруги захотели встретиться. Согласовав свои планы, успешные дамы выбрали время и приехали в родной город. Четыре подруги детства сидели на террасе у той, которая осталась в родном городке, за столом с самоваром, рассказывали каждая о своей взрослой жизни, сравнивали подростковые мечты и реальность. Первое время трое из них смотрели на скромную подругухозяйку с некоторой жалостью, сочувствием, даже неловкостью, как будто они сдали экзамен «на успешность», а она нет.

Со стороны же было заметно, что именно у этой без особых внешних достижений молодой женщины самые счастливые глаза, самый легкий и заразительный смех. Нельзя было не понять, что она никому не завидует, занимается любимым делом, а от походов всей семьей в лес за грибами получает удовольствие не меньшее, чем кто-то от самых затратных экзотических и «статусных» развлечений. Из соседней комнаты то и дело доносились детские голоса и беззаботный смех, напоминавший дамам, что когда-то они сами так же беспечно радовались жизни. От этого и их лица постепенно расправлялись и молодели, сердца оттаивали, а общение становилось все более живым, искренним, доверительным.

Раздавшийся звон колокола дал новую тему для разговора. Они уже наперебой вспоминали, как в их городке открывали храм, как они в первый раз зашли в него из-за любопытства и тогда их глубоко поразили иконы. Они на перебой вспоминали, как им на Пасху разрешили звонить в колокола, и первый раз они попробовали кулич… «Мы с детьми и в этом году на колокольне были, — сказала хозяйка дома. — Они так радовались, а я вас, девочки, вспоминала. Как хорошо, что вы там тоже счастливы».

Это стало последней каплей. Никто больше не скрывался под маской благополучия, вспоминая свои нереализованные мечты детства. Женщина, живущая в Европе, с сожалением сказала, что все чаще вспоминает, как прежде мечтала стать археологом и вести раскопки непременно в степях. Ей не хватает возможности часто приезжать в родительский дом. В заключение она неожиданно для себя заявила, что, если бы она снова была совсем юной и делала выбор, то выбрала бы в жизни другой путь.

Вторая дама призналась, что ее очень утомляют частые поездки и необходимость постоянно выглядеть респектабельно. С годами она поняла, что жизнь в бешеном темпе ее опустошает. А когда-то она мечтала посвятить себя цветоводству, работать в большой оранжерее и самой выводить новые сорта пионов.

«Может быть, именно это было моим призванием? — спросила она вслух. — Я очень люблю свои клумбы на участке, и сейчас для меня самая большая радость — это купить или вырастить интересный цветок».

Третья подруга вспомнила, что всегда мечтала работать с малышами, что общение с ними приносило ей настоящую радость, да и они к ней «липли». Но потом она не пошла ни учиться, ни работать в этой сфере, потому что там платили немного, а ей хотелось «красивой» жизни. Теперь, понимая, что материальный достаток не заменяет в жизни всего остального, она все-таки хотела бы выучиться желанной профессии. Однако школьные знания уже подзабыты, привычное течение жизни затянуло, и ей все сложнее сделать усилие и подготовиться к учебе…

Выяснилось, что любой самый успешный образ жизни не лишен проблем, разочарований, ошибок. Плох ли был сам по себе какой-то из трех путей? Нет. Другим людям их пути принесли бы счастье и полноту самореализации, если бы отвечали их склонностям, способностям, истинным, а не поверхностным желаниям. Этим молодым женщинам они не принесли особой радости, потому что, стремясь к внешнему успеху, они забыли о том, к чему действительно лежало их сердце, о своих настоящих талантах, полученных от Господа. А счастье четвертой подруги, жизнь которой внешне была лишена ярких успехов, было явным, глубоким и прочным. Ведь она занималась своим любимым делом, пусть не самым прибыльным, и жила своею жизнью, не пытаясь копировать чужую.

Всем людям, особенно молодым, делая выбор, надо следить за собой, за личными целями и желаниями, чтобы не стать заложником своих амбиций. Иногда избежать этого помогает посторонний совет. Со стороны, как говорится, виднее, но при условии, что советует искренний доброжелатель. Лучший же советчик — собственная совесть. Ее слышит каждый человек, который не отключился от нее противлением ее требованиям. Снова услышать ее тихий, но твердый голос поможет молитва, духовное чтение и другие средства пробуждения духа.