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Супруга Уилла Смита заговорила об алкогольной зависимости
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Супруга Уилла Смита заговорила об алкогольной зависимости 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Уилл Смит и его супруга Джада считаются одной из самых красивых и крепких пар в Голливуде. Джада подарила супругу троих детей, двое из которых пошли по стопам родителей и связали свою жизнь с творчеством.
Джада в одном их эпизодов ее собственного шоу «Red Table Talk» откровенно рассказала о своих зависимостях. Как оказалось, в прошлом Пинкетт-Смит страдала от пристрастия к сексу и алкоголю. В более молодом возрасте многие свои проблемы Джада пыталась решить именно таим путем.
«Когда я был моложе, я определенно думала, что у меня была какая-то сексуальная зависимость, да, что все может быть исправлено сексом», — призналась актриса. Также Джада не скрывает, что оно время она сильно пристрастилась к алкоголю. К счастью, артистка смогла вовремя остановиться и по собственной воле перестала употреблять спиртные напитки.
«Я помню, как достигла дна, когда я была в доме одна, и у меня были эти две бутылки вина, и я шла за третьей бутылкой. И я подумала — подожди. Ты в этом доме одна, идешь за своей третьей бутылкой вина? У вас могут быть проблемы», — поделилась Джада. Сейчас она почти не употребляет алкоголь и ведет здоровый образ жизни.
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