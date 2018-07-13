Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному сбору грибов

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному сбору грибов, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.

В частности, не следует собирать грибы в полиэтиленовые пакеты или мешки. Лучше всего использовать плетёные корзины.

Также нежелательно собирать грибы, растущие около магистралей, трасс и дорог, а также покупать их у продавцов, в качестве продукции которых нельзя удостовериться.

При обработке грибы нужно тщательно очищать и промывать. Готовить их лучше всего в тот же день, передаёт Nation News. Каждый вид следует варить отдельно друг от друга.

Не рекомендуется мариновать и солить грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.

Ранее Роспотребнадзор призвал отказаться от употребления собранных в Крыму грибов.