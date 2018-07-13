Ещё
Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному сбору грибов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному сбору грибов 

RT на русском 13 июля 2018
Фото: tvernews.ru
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному сбору грибов, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.
В частности, не следует собирать грибы в полиэтиленовые пакеты или мешки. Лучше всего использовать плетёные корзины.
Также нежелательно собирать грибы, растущие около магистралей, трасс и дорог, а также покупать их у продавцов, в качестве продукции которых нельзя удостовериться.
При обработке грибы нужно тщательно очищать и промывать. Готовить их лучше всего в тот же день, передаёт Nation News. Каждый вид следует варить отдельно друг от друга.
Не рекомендуется мариновать и солить грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.
Ранее Роспотребнадзор призвал отказаться от употребления собранных в Крыму грибов.
RT на русском: последние новости
Футболист сборной Украины Ярмоленко перешёл из «Боруссии» в «Вест Хэм» Из пещеры в Таиланде вывели девятого человека Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Англии на матч за третье место ЧМ-2018
Женский форум  Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самая сексуальная женщина планеты» ждет первенца2
Как менялся эталон идеального мужского тела6
Наболело: «На коленях ползал — прости»4
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет41
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет79
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение