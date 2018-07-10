Роспотребнадзор призвал отказаться от употребления собранных в Крыму грибов

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю призвало отказаться от употребления собранных на полуострове грибов, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сайт ведомства.

«Следует помнить, что все без исключения крымские грибы — условно-съедобные», — отметили в управлении.

Там пояснили, что лучше всего отказаться от употребления дикорастущих грибов и покупать искусственно выращенные шампиньоны и вешенки в магазинах.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, отравление могут вызвать как ядовитые грибы, так и условно-съедобные и съедобные из-за нарушения технологии их приготовления.

Ранее Роспотребнадзор отчитался о проверке молочной продукции в Севастополе и Крыму.