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Роспотребнадзор призвал отказаться от употребления собранных в Крыму грибов
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Роспотребнадзор призвал отказаться от употребления собранных в Крыму грибов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю призвало отказаться от употребления собранных на полуострове грибов, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сайт ведомства.
«Следует помнить, что все без исключения крымские грибы — условно-съедобные», — отметили в управлении.
Там пояснили, что лучше всего отказаться от употребления дикорастущих грибов и покупать искусственно выращенные шампиньоны и вешенки в магазинах.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, отравление могут вызвать как ядовитые грибы, так и условно-съедобные и съедобные из-за нарушения технологии их приготовления.
Ранее Роспотребнадзор отчитался о проверке молочной продукции в Севастополе и Крыму.
Также ФБА «Экономика сегодня» сообщало со ссылкой на Роспотребнадзор, как выбирать сезонные овощи и фрукты.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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