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Воронежцам напомнили об опасности отравления грибами
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Воронежцам напомнили об опасности отравления грибами 

Вести Воронеж 56 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Лучше не собирать грибы у трасс и в городской черте.
В Воронеже зарегистрирован первый случай отравления грибами в этом году. Пострадали сразу трое взрослых. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Семейная пара и их знакомый собрали опасный урожай в самом городе — в лесополосе на Левом берегу. По виду грибы напоминали сыроежки. Как обычно их сварили, обжарили и съели. Через несколько часов воронежцы почувствовали себя плохо и обратились в больницу. Отравление оказалось средней тяжести. На данный момент все трое здоровы и уже находятся дома. Специалисты говорят, погода сейчас грибная. Поэтому тем, кто всё же решится выйти на тихую охоту, нужно сначала изучить теорию и хорошо знать виды грибов. Кроме того, можно брать только целые, без повреждений и червей. В ведомстве также напомнили, что лучше не собирать их у трасс и в городской черте. — В прошлом году было зарегистрировано 50 случаев отравления грибами с числом пострадавших 68 человек. 5 — летальные случаи. Это настолько опасно и настолько серьёзно. Нельзя покупать грибы в местах несанкционированной торговли. На трассе, а также консервы грибные у частных лиц — это тоже очень опасно, — отметила главный специалист-эксперт отдела управления Роспотребнадзора по Воронежской области Надежда Яменскова.
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