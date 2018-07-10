Достучаться до небес по-голландски: как исполняются последние пожелания неизлечимо больных людей

Десять лет назад водитель скорой помощи в Амстердаме Кис Вельдбоер перевозил отставного моряка из одной больницы в другую. Когда они прибыли на место, им сказали, что палата не готова. Узнав об этом, пациент попросил Киса не отвозить его обратно в больницу, где он провел последние месяцы. На вопрос, чем же он хочет заняться, моряк ответил, что хотел бы в последний раз взглянуть на воду на канале Влардинген. Кис Вельдбоер исполнил его просьбу. Так и родилась идея создать благотворительную организацию, которая исполняла бы последние пожелания неизлечимо больных людей. Со временем у Киса и его жены появились помощники, транспорт и необходимое медицинское оборудование.

Предлагаем вам всего лишь несколько примеров последних желаний, исполнением которых организация Stichting Ambulance Wens Nederland принесла умиротворение и спокойствие в души умирающих людей.

Поужинать в рыбном ресторане Схевенингена.

Вернуться на родину, в Польшу, и провести свои последние дни с мужем и ребенком.

Оказаться за рулем легендарного суперкара «Ламборгини Диабло».

Посетить выставку Рембрандта в Амстердаме.

54-летний Марио, который всю жизнь работал в Роттердамском зоопарке, мечтал попрощаться с жирафами, за которыми он присматривал и ухаживал.

Познакомиться с певцом Лайонелем Ричи, который как раз выступал в это время в Амстердаме.

Полюбоваться ошеломительными видами Роттердама с высоты башни «Евромачта».

Поехать в Диснейленд.

Сходить в последний раз в кино с подружками.

Девушка по имени Дениз обратилась в организацию с просьбой помочь привести ее отца, который уже не мог самостоятельно передвигаться, на ее сеанс УЗИ, так как папа девушки очень хотел увидеть свою внучку. Дениз родила девочку спустя полтора месяца после смерти отца.

Последний раз поесть самое вкусное мороженое.

Побывать на концерте своего любимого музыканта — знаменитого нидерландского скрипача и дирижера Андре Рьё

Девушка очень хотела присоединиться к акции зоологов, которые должны были выпускать на волю нескольких морских тюленей, прошедших реабилитацию.

Побывать на матче команды, за которую 87-летний дедушка болел всю жизнь.