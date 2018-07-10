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У самой известной индийской модели грудь не помещается в бикини
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У самой известной индийской модели грудь не помещается в бикини 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
47-летняя красавица поделилась откровенным снимком.
Несмотря на то, что свою модельную карьеру Падма Лакшми закончила довольно давно, она продолжает будоражить воображение поклонников провокационными фото. Неудивительно: не зря она в свое время стала первой индийской моделью, которая смогла прославиться на весь мир, покорив Нью-Йорк, Париж и Милан. Глядя на ее фото в мини-бикини со змеиным принтом, понимаешь, почему она стала знаменитой.
Идеальная фигура Падмы вызывает восхищение: абсолютно плоский живот, стройные бедра, ни малейших признаков целлюлита, и очень аппетитный налитой бюст, который даже не помещается в купальник.
Вокруг бывшей модели (а ныне — актрисы и телеведущей) всегда увивалось множество мужчин. Она была замужем за известным писателем Салманом Рушди, но через три года брака они развелись. После этого она встречалась с миллиардером Тедди Форстмэном, а затем — с Ричардом Гиром. Сейчас Лакшми вновь возобновила отношения с отцом своей восьмилетней дочери, Адамом Деллом. Но замуж вновь не собирается. «Нет, я не выйду за него, — говорит звезда. — И это лично мой выбор, я не хочу замуж. Я думаю, меня в жизни ждет еще много нового. Мне не нужен штамп или свидетельство о браке. У нас есть общий ребенок, и это больше обязательств, чем любая бумажка».
Может быть, Падма слегка лукавит и надеется на более выгодную пару? Ее внешность вполне позволяет это. Экс-модель даст фору многим звездам подиума и сцены, которые хоть и моложе ее на добрые двадцать с лишним лет, выглядят гораздо хуже.
Например, Белла Хадид то и дело сверкает целлюлитом и вовсе немодельным животиком прямо на показах. Хейли Болдуин тоже недавно на подиуме вместо платья продемонстрировала целлюлит. А Алессандра Амбросио на пляже на днях ужаснула видом обвисшей попы и плоской груди. Пора бы им взять пример со старшей коллеги по цеху.
Больше фото — по стрелке.
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