У самой известной индийской модели грудь не помещается в бикини

47-летняя красавица поделилась откровенным снимком.

Несмотря на то, что свою модельную карьеру Падма Лакшми закончила довольно давно, она продолжает будоражить воображение поклонников провокационными фото. Неудивительно: не зря она в свое время стала первой индийской моделью, которая смогла прославиться на весь мир, покорив Нью-Йорк, Париж и Милан. Глядя на ее фото в мини-бикини со змеиным принтом, понимаешь, почему она стала знаменитой.

Идеальная фигура Падмы вызывает восхищение: абсолютно плоский живот, стройные бедра, ни малейших признаков целлюлита, и очень аппетитный налитой бюст, который даже не помещается в купальник.

Вокруг бывшей модели (а ныне — актрисы и телеведущей) всегда увивалось множество мужчин. Она была замужем за известным писателем Салманом Рушди , но через три года брака они развелись. После этого она встречалась с миллиардером Тедди Форстмэном, а затем — с Ричардом Гиром . Сейчас Лакшми вновь возобновила отношения с отцом своей восьмилетней дочери, Адамом Деллом . Но замуж вновь не собирается. «Нет, я не выйду за него, — говорит звезда. — И это лично мой выбор, я не хочу замуж. Я думаю, меня в жизни ждет еще много нового. Мне не нужен штамп или свидетельство о браке. У нас есть общий ребенок, и это больше обязательств, чем любая бумажка».

Может быть, Падма слегка лукавит и надеется на более выгодную пару? Ее внешность вполне позволяет это. Экс-модель даст фору многим звездам подиума и сцены, которые хоть и моложе ее на добрые двадцать с лишним лет, выглядят гораздо хуже.

Например, Белла Хадид то и дело сверкает целлюлитом и вовсе немодельным животиком прямо на показах. Хейли Болдуин тоже недавно на подиуме вместо платья продемонстрировала целлюлит. А Алессандра Амбросио на пляже на днях ужаснула видом обвисшей попы и плоской груди. Пора бы им взять пример со старшей коллеги по цеху.

Больше фото — по стрелке.

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