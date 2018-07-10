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Телеведущая раскрыла постыдный секрет «вечной молодости»
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Телеведущая раскрыла постыдный секрет «вечной молодости» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Телеведущая Лизи Канди (Lizzie Cundy) призналась, что на протяжении многих лет приуменьшала свой возраст ради успешной карьеры. Об этом она сообщила в интервью таблоиду The Sun.
Канди приходилось все время отнимать от реальной цифры от двух до пяти лет. Она была уверена, что в противном случае останется невостребованной. «Мне сказали, что я не получу работу на телевидении, если не буду так делать. Поэтому мне долгое время было 37», — призналась ведущая.
Канди отметила, что ей было чрезвычайно сложно лгать, так как она по природе является честным человеком. К тому же ее возраст стал предметом насмешек школьных друзей, которые знали ее с детства.
Свое признание телеведущая приурочила к прошедшему 50-летнему юбилею, совпавшему со съемками в шоу My Shirley Valentine Summer. Со слов Канди, пережитый опыт ее изменил. Телезвезда, являющаяся фанаткой пластической хирургии и косметологии, приняла решение временно отказаться от макияжа и даже заменить крупные импланты в груди на более естественные.
В рамках шоу My Shirley Valentine Summer восемь известных женщин старше 40 лет едут в отпуск на греческий остров, чтобы отдохнуть и найти любовь. Эту передачу часто сравнивают с известным британским реалити «Остров любви» (Love Island), где юные участники строят романтические отношения.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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