Ещё
«С родителями поссорились»: полиция нашла в новосибирском кафе сбежавших из дома сестёр
Далее:
Читайте также:
Ещё

«С родителями поссорились»: полиция нашла в новосибирском кафе сбежавших из дома сестёр 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские полицейские обнаружили в одном из новосибирских кафе 15-летнюю Эсмиру и 17-летнюю Эльмиру К. — девушки были объявлены в розыск.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО рассказали, что сёстры ушли из дома 25 июня.
«С родителями поссорились, — пояснили в ведомстве. — Не хотели дома ничего делать, домашние обязанности выполнять. Отец строгий. Но никто их не бил, не наказывал».
Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили девочек в кафе 6 июля. Выяснилось, что всё это время подростки проводили время со своими знакомыми в Новосибирске.
«Полицейские выясняют причины безответственного поведения девушек. Известно, что ранее они уже уходили из дома, не сообщив близким о своих намерениях и местонахождении», — добавили в ведомстве.
В начале июля в Новосибирске нашли пропавшую 19-летнюю девушку, которая сбежала из дома, чтобы «наказать родителей».
ngs.ru: последние новости
Исчезновение 13-летнего новосибирца в горах под Сочи привело к уголовному делу Спасателей вызвали на помощь двоим мужчинам и подростку в тонущей лодке В Обском море перевернулась лодка: пятерых пассажиров спасли очевидцы
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Басков рассекретил свадьбу Бузовой17
Раздетая Климова ужаснула телом в кровавых засосах76
Раскрылись подробности семейной драмы певца Данко10
Что нужно знать о типах ягодиц20
«Расплющенные солнцем тела»6
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:59
Басков рассекретил свадьбу Бузовой
Звёзды Шоу-бизнес
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
03:55
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
Звёзды
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение