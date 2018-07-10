Четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Челябинске

В Челябинске четырёхлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Ребёнка экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Из-под окон дома мальчика забрала скорая помощь

Как сообщил 74.ru источник в полиции города, трагедия произошла в понедельник, 9 июля, около 18 часов в доме на улице Танкистов.

— Мальчика доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, — уточнил собеседник. — Она оказалась несовместима с жизнью.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних полиции, также начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нём.