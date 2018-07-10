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Четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Челябинске
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Четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Челябинске 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Челябинске четырёхлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Ребёнка экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.
Из-под окон дома мальчика забрала скорая помощь
Как сообщил 74.ru источник в полиции города, трагедия произошла в понедельник, 9 июля, около 18 часов в доме на улице Танкистов.
— Мальчика доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, — уточнил собеседник. — Она оказалась несовместима с жизнью.
Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних полиции, также начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нём.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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