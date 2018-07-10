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Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Челябинске
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Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Челябинске 

АиФ 12 минут назад
Фото: АиФ
В одной из больниц Челябинска скончался трехлетний житель Тракторозаводского района Челябинска, который предположительно выпал из окна. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе управления СК по Челябинской области.
«В вечернее время 9 июля 2018 года в лечебном учреждении скончался 3-летний мальчик, доставленный от одного из домов Тракторозаводского района областного центра с травмами, характерными для падения с высоты. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.
По данному факту проводится доследственная проверка. По имеющимся данным ребёнок непродолжительно остался без внимания взрослых в одной из квартир, расположенной на пятом этаже городской многоэтажки.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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