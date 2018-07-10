Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Челябинске

В одной из больниц Челябинска скончался трехлетний житель Тракторозаводского района Челябинска, который предположительно выпал из окна. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе управления СК по Челябинской области.

«В вечернее время 9 июля 2018 года в лечебном учреждении скончался 3-летний мальчик, доставленный от одного из домов Тракторозаводского района областного центра с травмами, характерными для падения с высоты. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка. По имеющимся данным ребёнок непродолжительно остался без внимания взрослых в одной из квартир, расположенной на пятом этаже городской многоэтажки.