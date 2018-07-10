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В Кургане организуют зарядку по утрам для всех желающих
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В Кургане организуют зарядку по утрам для всех желающих 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
С собой ничего нести не нужно — упражнения выполняются стоя и без снарядов
В ЦПКиО начинаются утренние занятия для всех горожан. Первое мероприятие «Утро начинается с зарядки!» пройдёт завтра, 11 июля, при этом организаторы приглашают делать упражнения всех желающих — особенно полезным комплекс упражнений будет для людей старшего поколения.
Занятия будут проходить каждую среду в 10 часов возле центральной сцены ЦПКиО. Занятия будут проходить стоят, без снарядов, всего тренировка продлится 20 минут.
— Проводить зарядку под энергичную музыку будут опытные и профессиональные инструкторы — тренеры и преподаватели курганских детско-юношеских спортшкол. Они будут следить за выполнением упражнений и при необходимости консультировать и помогать горожанам. Важно, что темп занятий, сложность упражнений подбираются соответственно возрасту, — добавили в пресс-службе администрации города.
Спортивное мероприятие «Утро начинается с зарядки!» будет проходить в течение лета.
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