В Кургане организуют зарядку по утрам для всех желающих

С собой ничего нести не нужно — упражнения выполняются стоя и без снарядов

В ЦПКиО начинаются утренние занятия для всех горожан. Первое мероприятие «Утро начинается с зарядки!» пройдёт завтра, 11 июля, при этом организаторы приглашают делать упражнения всех желающих — особенно полезным комплекс упражнений будет для людей старшего поколения.

Занятия будут проходить каждую среду в 10 часов возле центральной сцены ЦПКиО. Занятия будут проходить стоят, без снарядов, всего тренировка продлится 20 минут.

— Проводить зарядку под энергичную музыку будут опытные и профессиональные инструкторы — тренеры и преподаватели курганских детско-юношеских спортшкол. Они будут следить за выполнением упражнений и при необходимости консультировать и помогать горожанам. Важно, что темп занятий, сложность упражнений подбираются соответственно возрасту, — добавили в пресс-службе администрации города.

Спортивное мероприятие «Утро начинается с зарядки!» будет проходить в течение лета.