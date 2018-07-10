Стерлитамак признали самым комфортабельным городом республики Башкортостан

9 июля руководитель администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Владимир Куликов отметил, что победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» стал Стерлитамак. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

В республиканском министерстве жилищного хозяйства уточнили, что победитель регионального этапа получает право на участие во всероссийском этапе конкурса.

По данным «Экспресс-газеты», по итогам того же конкурса самым комфортабельным селением республики Башкортостан признано село Куккуяново Дюртюлинского района.