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Стерлитамак признали самым комфортабельным городом республики Башкортостан
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Стерлитамак признали самым комфортабельным городом республики Башкортостан 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
9 июля руководитель администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Владимир Куликов отметил, что победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» стал Стерлитамак. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
В республиканском министерстве жилищного хозяйства уточнили, что победитель регионального этапа получает право на участие во всероссийском этапе конкурса.
По данным «Экспресс-газеты», по итогам того же конкурса самым комфортабельным селением республики Башкортостан признано село Куккуяново Дюртюлинского района.
В начале июля музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что Москва в последние годы очень сильно изменилась и превратилась из «черкизона» в современный европейский город с чистыми и аккуратными улицами.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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