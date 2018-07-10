В Пермском крае нашли тело 20-летней матери двоих детей, утонувшей в Каме

У Наташи остались две дочки-близнецы

Спасателям, наконец, удалось обнаружить тело 20-летней Натальи Кортенович. Девушку искали несколько дней в реке Кама.

Трагедия произошла 8 июля в поселке Гайны. Во время купания Наталья попала в воронку и неожиданно ушла под воду. Друзья не смогли ее спасти. Поиски продолжались два дня.

— Тело нашли поздно вечером 9 июля, — сказали 59.ru в единой дежурно-диспетчерской службе Гайнского района.

Наталью искали спасатели, местные жители, волонтеры и рыбаки.

— У Наташи остались двое маленьких детей-близнецов, — пояснила подруга девушки. — Сейчас они находятся с бабушкой. Как можем, мы поддерживаем их. Но им нужна помощь, семья нуждается в материальной поддержке.

Ранее мы писали о трагедии в Кунгуре. Там в реке Сылва утонул шестилетний мальчик. Тело до сих пор ищут.