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В Пермском крае нашли тело 20-летней матери двоих детей, утонувшей в Каме
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В Пермском крае нашли тело 20-летней матери двоих детей, утонувшей в Каме 

59.ru 47 минут назад
Фото: 59.ru
У Наташи остались две дочки-близнецы
Спасателям, наконец, удалось обнаружить тело 20-летней Натальи Кортенович. Девушку искали несколько дней в реке Кама.
Трагедия произошла 8 июля в поселке Гайны. Во время купания Наталья попала в воронку и неожиданно ушла под воду. Друзья не смогли ее спасти. Поиски продолжались два дня.
— Тело нашли поздно вечером 9 июля, — сказали 59.ru в единой дежурно-диспетчерской службе Гайнского района.
Наталью искали спасатели, местные жители, волонтеры и рыбаки.
— У Наташи остались двое маленьких детей-близнецов, — пояснила подруга девушки. — Сейчас они находятся с бабушкой. Как можем, мы поддерживаем их. Но им нужна помощь, семья нуждается в материальной поддержке.
Ранее мы писали о трагедии в Кунгуре. Там в реке Сылва утонул шестилетний мальчик. Тело до сих пор ищут.
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Женский форум
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